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Лукашенко: «Раз Ильхам Алиев говорит, значит, будем»

обновлено 12:49
12:49 3758

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы приехать в Баку в ноябре текущего года на конференцию по климату. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Али Асадов от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева передал приглашение Александру Лукашенко посетить Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре текущего года в Баку.

«Раз Ильхам (Алиев) говорит, значит, будем», - сказал Лукашенко.

«Мы особое значение придаем Вашему личному участию, которое этой конференции придаст особый статус», - ответил Асадов.   

*** 12:21

Беларусь и Азербайджан не дружат против третьих стран, а делают свое дело во имя интересов народов двух государств. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 октября на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, по нашим отношениям, Беларуси и Азербайджана, вы и мой друг, мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович (президент Азербайджана Ильхам Алиев) должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет, - подчеркнул глава белорусского государства. - При этом мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов».

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