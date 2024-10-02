Лукашенко: «Раз Ильхам Алиев говорит, значит, будем»

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы приехать в Баку в ноябре текущего года на конференцию по климату. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Али Асадов от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева передал приглашение Александру Лукашенко посетить Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре текущего года в Баку.

«Раз Ильхам (Алиев) говорит, значит, будем», - сказал Лукашенко.

«Мы особое значение придаем Вашему личному участию, которое этой конференции придаст особый статус», - ответил Асадов.