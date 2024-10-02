Azercell представляет обновленные тарифные пакеты Premium

Лидирующий мобильный оператор страны расширяет возможности тарифных пакетов Premium. С 1 октября Azercell предлагает абонентам Premium более выгодные условия для звонков, при этом ежемесячная абонентская плата и другие преимущества пакетов останутся неизменными.

Так, теперь минуты для звонков внутри сети и вне сети, предоставляемые в рамках тарифных пакетов Premium, объединены в единый пакет минут для звонков по всей стране. Это упрощает контроль баланса и делает общение еще более удобным для пользователей. В зависимости от выбранного тарифного пакета Premium абоненты могут использовать 3000, 4000 или 5000 минут разговоров внутри страны.

Изменения также затрагивают программу лояльности Premium+, доступную абонентам тарифных пакетов Premium. Программа включает в себя такие привилегии, как индивидуальная «Линия поддержки Premium-клиентов», услуга Fast Track в офисах Azercell Exclusive, бесплатное пользование Мобильной службой поддержки абонентов, бесплатный и приоритетный доступ к Телефонному центру, подарки на день рождения, а также ряд других преимуществ.

В программу добавлены следующие обновления:

Kinon Premium: Абоненты тарифа Premium могут воспользоваться специальным предложением и получить доступ к услуге Kinon Premium на 6 месяцев. Для активации предложения Premium-абоненты могут набрать *805#YES на экране своего телефона. После окончания льготного периода стоимость услуги составит 9 AZN в соответствии с действующими тарифами.

Сервис Kinon предоставляет качественную трансляцию более 240 локальных и зарубежных каналов, а также самые популярные фильмы и сериалы известных киностудий в одном приложении. Использовать сервис можно одновременно на разных устройствах, создав при этом до 5 разных учетных записей в рамках одной подписки.

Kinon поддерживается на всех смартфонах с операционными системами Android и iOS, на Android TV и Samsung Smart TV, планшетах и других устройствах. В скором времени Kinon будет доступен и на LG Smart TV. Приложение можно скачать в Google Play и AppStore.

Эксклюзивный дизайн Premium Gold в приложении Azercell: Начиная с 31 июля Premium-абонентам была представлена возможность изменить интерфейс приложения на Premium Gold. Этот интерфейс обеспечивает удобный доступ ко всем услугам и преимуществам Программы Лояльности Premium+. Эксклюзивные функции нового дизайна направлены на улучшение клиентского опыта, делая приложение более удобным и визуально привлекательным. Специальный виджет Premium, добавленный на главную страницу, облегчает переход на страницу Premium+. Именно здесь отображена информация об эксклюзивных и бесплатных услугах для абонентов тарифа Premium.

Для получения дополнительной информации о тарифных пакетах Premium и программе лояльности Premium+, пожалуйста, посетите https://bit.ly/azercell_premium.