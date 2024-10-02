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Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле

обновлено 14:15
14:15 2424

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент фабрики по производству племенных яиц предприятия «Хиджаз гушчулуг» в селе Солтанлы Джебраильского района.

Кроме того, Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента мебельного кластера литовской компании Dominari и завода ООО Karabakh Stone в промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина» в Джебраильском районе.

* * * 13:28

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии здания полной средней школы имени Мехди Мехдизаде на 960 ученических мест в городе Джебраиле.

Ильхам Алиев также заложил в городе Джебраиле фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков ООО «Азерсун Холдинг».

* * * 12:29

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в четверг, 3 октября, ознакомились со строительством частных домов и социальных объектов в селе Хоровлу Джебраильского района, сообщает официальный сайт главы государства.

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