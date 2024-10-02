КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?

Информационные ленты полны сообщениями с такими заголовками: «Иран атаковал», «Иран планирует», «Иран ожидает» и тому подобное. Что в корне неверно, никакого отношения Иран к атаке на Израиль не имеет – это целиком и полностью инициатива КСИР. Который чем дальше, тем меньше имеет отношения к Ирану, что нужно отчетливо понимать. Кстати, сам КСИР этого ничуть и не скрывает: «Сообщение Корпуса cтражей исламской революции: в ответ на убийство Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана мы атаковали самое сердце сионистского образования». Что вполне логично – для КСИР эта атака необходима для того, чтобы поднять свои акции, несколько пошатнувшиеся, среди своих прокси. Но гораздо важнее для Корпуса ее внутрииранское содержание: элиты реформистов в лице президента Пезешкиана должны быть поставлены на место и четко понимать, кто в доме хозяин. Поэтому там рационально рассудили, что лучше всего повязать его круговой порукой, точно просчитав, что никто в мире не будет делать различий – все будут говорить, что атаковал именно Иран. В том числе и потому, что подобный расклад, когда могущественная спецслужба одного государства самостоятельно начинает войну, не спрашивая формального согласия президента, трудно укладывается в голове.

Али Хаменеи им удалось в целесообразности такого шага убедить. Какими аргументами – никто не знает, возможно, сыграло свою роль и то, что, как сообщалось в иранский прессе, он «помещен в безопасное место» - иными словами, временно отрезан от альтернативных источников информации и альтернативных ее оценок. Но это лишь версия, жизнеспособность которой выяснится только 4 октября, на которое анонсировано выступление верховного лидера с «важной речью», из которой можно будет сделать вывод, на чьей же все-таки стороне Хаменеи – на стороне «ястребов» из КСИР или же он сторонник снижения градуса в ирано-израильском конфликте. А пока этим градусом безраздельно правит КСИР, самостоятельно решая - быть или не быть войне. И совершенно наплевав на то, насколько эта война, пусть даже ограниченная, заключающаяся в обмене ракетными ударами, отвечает интересам Ирана. А кроме того, своими действиями беря реванш за те дни колебания и нерешительности, по своей воле или по приказу Али Хаменеи они были проявлены – другой вопрос, когда в ответ на удары Израиля по Газе, Ливану и Сирии не развернули в ответ полномасштабные военные действия.