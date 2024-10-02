КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
Информационные ленты полны сообщениями с такими заголовками: «Иран атаковал», «Иран планирует», «Иран ожидает» и тому подобное. Что в корне неверно, никакого отношения Иран к атаке на Израиль не имеет – это целиком и полностью инициатива КСИР. Который чем дальше, тем меньше имеет отношения к Ирану, что нужно отчетливо понимать.
Кстати, сам КСИР этого ничуть и не скрывает: «Сообщение Корпуса cтражей исламской революции: в ответ на убийство Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана мы атаковали самое сердце сионистского образования». Что вполне логично – для КСИР эта атака необходима для того, чтобы поднять свои акции, несколько пошатнувшиеся, среди своих прокси.
Но гораздо важнее для Корпуса ее внутрииранское содержание: элиты реформистов в лице президента Пезешкиана должны быть поставлены на место и четко понимать, кто в доме хозяин. Поэтому там рационально рассудили, что лучше всего повязать его круговой порукой, точно просчитав, что никто в мире не будет делать различий – все будут говорить, что атаковал именно Иран. В том числе и потому, что подобный расклад, когда могущественная спецслужба одного государства самостоятельно начинает войну, не спрашивая формального согласия президента, трудно укладывается в голове.
Али Хаменеи им удалось в целесообразности такого шага убедить. Какими аргументами – никто не знает, возможно, сыграло свою роль и то, что, как сообщалось в иранский прессе, он «помещен в безопасное место» - иными словами, временно отрезан от альтернативных источников информации и альтернативных ее оценок.
Но это лишь версия, жизнеспособность которой выяснится только 4 октября, на которое анонсировано выступление верховного лидера с «важной речью», из которой можно будет сделать вывод, на чьей же все-таки стороне Хаменеи – на стороне «ястребов» из КСИР или же он сторонник снижения градуса в ирано-израильском конфликте.
А пока этим градусом безраздельно правит КСИР, самостоятельно решая - быть или не быть войне. И совершенно наплевав на то, насколько эта война, пусть даже ограниченная, заключающаяся в обмене ракетными ударами, отвечает интересам Ирана.
А кроме того, своими действиями беря реванш за те дни колебания и нерешительности, по своей воле или по приказу Али Хаменеи они были проявлены – другой вопрос, когда в ответ на удары Израиля по Газе, Ливану и Сирии не развернули в ответ полномасштабные военные действия.
На некоторое время власть в Иране оказалась в руках тех, кому для самосохранения, а на перспективу и расширения своего влияния в стране как воздух необходим кризис военного характера. Тогда КСИР «весь в белом и на белом же коне» в роли защитника. Реформисты отходят на задний план, а народ сплачивается вокруг Корпуса и рукоплещет его генералам.
Но даже при всем своем реваншизме и ярости, с которой Корпус борется сейчас за сохранение своего места под солнцем, генералитет КСИР будет всячески избегать того, чтобы этот кризис принял долговременный и масштабный характер. Потому что прекрасно понимает, что, во-первых, общество устало от состояния холодной войны с Западом, и все настойчивее требует нормализации отношения с ним. А это, в свою очередь, требует как минимум отсутствие «горячего» конфликта с Израилем.
Во-вторых, генералитет КСИР прекрасно осознает, что военный потенциал Ирана не идет ни в какое сравнение с аналогичным потенциалом Израиля. В частности, Тегеран катастрофически отстает от своего основного противника в системах ПВО и еще больше – в авиации. Так что все разговоры, которые сейчас звучат в Тегеране о «беспощадной войне против Израиля», - это только разговоры. Поскольку такая война будет в конечном итоге означать конец иранского режима. И генералитет КСИР это прекрасно понимает.