Трамп перепутал лидера Северной Кореи с президентом Ирана

Очевидная неспособность 78-летнего экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа четко изложить факты по Ирану во вторник вызвала новые опасения по поводу возможного снижения его умственных способностей, спустя несколько месяцев после того, как 81-летний Джо Байден покинул президентскую гонку из-за аналогичной серии оплошностей, пишет Salon.

Во время выступления в штате Милуоки Трамп упомянул «президента Северной Кореи, который, по сути, пытался убить меня», по-видимому, перепутав лидера КНДР с президентом Ирана.

Во время другого своего выступления Трамп утверждал, что иранская атака во время его президентства, в результате которой 34 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы, была не такой серьезной, как предположил репортер, спросивший, «не болела ли у солдат голова». Далее он заявил, что «никто не пострадал, за исключением того, что звук был громким».

Сенатор-демократ от Гавайев Брайан Шатц отреагировал на эти высказывания, отметив в своем микроблоге в соцсети Х, что «разумно задаться вопросом, действительно ли что-то происходит» с бывшим президентом США.

Некоторые пользователи соцсети X восприняли этот твит как разрешение выразить свои опасения, спросив, являются ли промахи Трампа «свидетельством упадка».

«Состояние этого человека ухудшается в режиме реального времени», - написал юрист по национальной безопасности Брэдли Мосс.

В свою очередь, журналист Джошуа Бентон из гарвардской Niemen Lab поделился, что в клипе 2016 года Трамп «звучал на 30 лет моложе», чем в своей речи во вторник.

Другой репортер, Дэвид Корн, спросил, будут ли СМИ заострять внимание на оплошностях Трампа в той же степени, в какой они были сосредоточены на оплошностях президента Байдена в июле. «Мы можем ожидать, что когнитивные способности Трампа — или их отсутствие — будут доминировать в новостном цикле, не так ли?» - задался риторическим вопросом Корн.