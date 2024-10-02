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Израиль объявил о ликвидации лидеров ХАМАС

13:05 1544

Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности (ШАБАК) официально сообщили о ликвидации в секторе Газа главы правительства ХАМАС Рухи Муштаха.

Согласно опубликованной 3 октября информации, Муштах был убит около трех месяцев назад в результате авиаудара вместе с Самихом ас-Сараджем, отвечавшим за безопасность в исполкоме ХАМАС, и Сами Удэ, который руководил аппаратом общей безопасности ХАМАС. Их уничтожили, когда они скрывались в укрепленном подземном бункере на севере сектора Газа.

Муштах был ветераном ХАМАС, участвовал в принятии решений военного характера, одновременно занимая пост главы правительства в секторе Газа, ранее занимал пост министра финансов правительства ХАМАС в Газе. Он был правой рукой Яхьи Синвара и ближайшим из его соратников.

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