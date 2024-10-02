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Продлен арест Ахмедоглу и Иззетли

13:10 825

Суд рассмотрел ходатайство следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении медиаэксперта и соучредителя Toplum TV Алескера Ахмедоглу (Мамедли). Согласно сообщению haqqin.az, Хатаинский районный суд принял решение о продлении ареста Алескера Мамедли еще на 3 месяца.

Кроме того, сегодня также было рассмотрено ходатайство о продлении срока меры пресечения в отношении учредительного члена III Республиканской платформы Руслана Иззетли. Хатаинский районный суд удовлетворил ходатайство следственного органа, и срок ареста Руслана Иззетли был продлен на 3 месяца.

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