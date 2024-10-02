USD 1.7000
EUR 1.8758
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

На скандального гендиректора Яхъяева завели дело

Ульвия Худиева
13:20 1111

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Геранбойской центральной районной больницы Рауфа Яхъяева.

Как стало известно haqqin.az, Яхъяеву предъявлено обвинение по статье 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана. Его привлекли к следствию в качестве обвиняемого.

Яхъяев был назначен на должность директора Геранбойской ЦРБ в феврале 2022 года. Он также работал главным врачом Диагностического центра в Гяндже. В СМИ имя Яхъяева не раз упоминалось из-за скандалов. Его обвиняли в избиении женщины и своего подчиненного. А в начале этого года в сети распространились кадры, на которых несколько человек избивают Яхъяева.

Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 14:15
14:15 2440
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 3814
Нефть: скорей по $50, чем $100
Нефть: скорей по $50, чем $100 наш обзор
2 октября 2024, 23:47 5379
Али Асадов на переговорах с Лукашенко
Али Асадов на переговорах с Лукашенко фото
13:40 650
«Зерновая война» между Россией и Казахстаном
«Зерновая война» между Россией и Казахстаном
13:36 1253
Израиль объявил о ликвидации лидеров ХАМАС
Израиль объявил о ликвидации лидеров ХАМАС
13:05 1548
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану!
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану! главная тема
03:53 8188
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат наш спецреп
2 октября 2024, 20:03 5793
Лукашенко: «Раз Ильхам Алиев говорит, значит, будем»
Лукашенко: «Раз Ильхам Алиев говорит, значит, будем» обновлено 12:49
12:49 3781
В мире гадают, каков будет ответ Израиля Ирану
В мире гадают, каков будет ответ Израиля Ирану новость дополнена
11:57 1485
Российский пропагандист предложил побыстрее закончить войну: «До добра не доведет»
Российский пропагандист предложил побыстрее закончить войну: «До добра не доведет» видео
11:53 3593

ЭТО ВАЖНО

Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 14:15
14:15 2440
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 3814
Нефть: скорей по $50, чем $100
Нефть: скорей по $50, чем $100 наш обзор
2 октября 2024, 23:47 5379
Али Асадов на переговорах с Лукашенко
Али Асадов на переговорах с Лукашенко фото
13:40 650
«Зерновая война» между Россией и Казахстаном
«Зерновая война» между Россией и Казахстаном
13:36 1253
Израиль объявил о ликвидации лидеров ХАМАС
Израиль объявил о ликвидации лидеров ХАМАС
13:05 1548
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану!
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану! главная тема
03:53 8188
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат наш спецреп
2 октября 2024, 20:03 5793
Лукашенко: «Раз Ильхам Алиев говорит, значит, будем»
Лукашенко: «Раз Ильхам Алиев говорит, значит, будем» обновлено 12:49
12:49 3781
В мире гадают, каков будет ответ Израиля Ирану
В мире гадают, каков будет ответ Израиля Ирану новость дополнена
11:57 1485
Российский пропагандист предложил побыстрее закончить войну: «До добра не доведет»
Российский пропагандист предложил побыстрее закончить войну: «До добра не доведет» видео
11:53 3593
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться