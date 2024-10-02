На скандального гендиректора Яхъяева завели дело
Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Геранбойской центральной районной больницы Рауфа Яхъяева.
Как стало известно haqqin.az, Яхъяеву предъявлено обвинение по статье 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана. Его привлекли к следствию в качестве обвиняемого.
Яхъяев был назначен на должность директора Геранбойской ЦРБ в феврале 2022 года. Он также работал главным врачом Диагностического центра в Гяндже. В СМИ имя Яхъяева не раз упоминалось из-за скандалов. Его обвиняли в избиении женщины и своего подчиненного. А в начале этого года в сети распространились кадры, на которых несколько человек избивают Яхъяева.