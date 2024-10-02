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Омбудсмены в Карабахе

13:29 621

Начался визит участников Международного Бакинского форума омбудсменов в освобожденные от оккупации территории.

По инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики и при поддержке азербайджанского государства участники Международного Бакинского форума омбудсменов на тему «Изменение климата и права человека: Роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека» начали визит в освобожденные от оккупации территории.

В поездке принимают участие омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, а также омбудсмены и руководители национальных институтов по правам человека из Турции, Венгрии, Кыргызстана, Филиппин, Кении, Северной Македонии, Марокко и Молдовы, информационные комиссары и эксперты в области прав человека.

В рамках визита, направленного на доведение до мирового сообщества информации о многочисленных актах геноцида, урбицидов, экоцидов, культурных преступлений и других фактах, совершенных в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, планируется проведение наблюдений в освобожденных территориях, включая Агдам.

Напомним, что 2 октября прошел Международный Бакинский форум омбудсменов, в котором приняли участие более 60 гостей из 30 стран, включая омбудсменов и представителей национальных институтов по правам человека, информационных комиссаров, высокопоставленных лиц государственных органов, руководителей и представителей гражданских институтов и ряда международных организаций, а также эксперты в области прав человека и изменения климата — всего более 200 участников.

На форуме обсуждались проблемы, вызванные глобальными изменениями климата, и пути их решения с точки зрения прав человека, а также были представлены позитивные примеры работы в этой области.

По итогам был озвучен и принят Декларационный акт Международного Бакинского форума омбудсменов. Декларация будет способствовать усилению роли омбудсменов и национальных институтов по правам человека в решении экологических проблем и повышению осведомленности в данной сфере.

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