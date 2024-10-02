«Зерновая война» между Россией и Казахстаном

Экспорт казахстанского зерна в Россию приостановлен по распоряжению Министерства сельского хозяйства Казахстана, сообщила в четверг государственная железнодорожная компания.

На этой неделе российский Россельхознадзор обратился к Казахстану с требованием временно приостановить экспорт в Россию ряда сельскохозяйственных товаров, включая зерно, томаты, перец и семена подсолнечника. Причиной обращения ведомство назвало частое обнаружение вредителей и болезнетворных микроорганизмов. В связи с этим Россельхознадзор попросил Минсельхоз Казахстана временно прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспорт этих товаров в Россию.

Представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов прокомментировал ситуацию, назвав ее близкой к торговой войне. СМИ в Казахстане сообщали, что в России действует негласная установка, по которой пограничные службы и руководство РЖД отказывают в ввозе казахстанской сельхозпродукции в России и мешают их транзиту.