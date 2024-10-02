Али Асадов на переговорах с Лукашенко
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках официального визита в Минск встретился 3 октября с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Азербайджана.
Премьер-министр Али Асадов передал главе белорусского государства приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным развитием дружеских и партнерских отношений между Азербайджаном и Беларусью. Обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.