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Неизвестный устроил стрельбу в Германии

13:44 606

Неизвестный устроил стрельбу в баре в городе Гёппингене на юге Германии, один человек погиб, передает Bild.

Первые сообщения о выстрелах в баре в Гёппингене (40 километров к востоку от Штутгарта) поступили в полицию накануне вечером. Прибывшие на место полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. Одному из них помочь не успели - 29-летний мужчина скончался на месте. Двое других пострадавших госпитализированы в больницы. Сам стрелок скрылся с места преступления.

По одной из версий, нападение может быть следствием борьбы между криминальными группировками.

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