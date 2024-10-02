Неизвестный устроил стрельбу в Германии

Неизвестный устроил стрельбу в баре в городе Гёппингене на юге Германии, один человек погиб, передает Bild.

Первые сообщения о выстрелах в баре в Гёппингене (40 километров к востоку от Штутгарта) поступили в полицию накануне вечером. Прибывшие на место полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. Одному из них помочь не успели - 29-летний мужчина скончался на месте. Двое других пострадавших госпитализированы в больницы. Сам стрелок скрылся с места преступления.

По одной из версий, нападение может быть следствием борьбы между криминальными группировками.