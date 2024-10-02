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Франция назвала главную угрозу для себя

13:54 773

Россия представляет собой главную угрозу Франции среди всех иностранных государств, заявил министр ВС Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Point.

«Помимо террористических группировок, это, очевидно, Российская Федерация», - заявил глава ведомства в ответ на вопрос, кто из иностранных деятелей или государств представляет собой наибольшую угрозу Франции.

Лекорню добавил, что Россия противодействует интересам Франции в Африке, а также якобы ведет информационную войну, милитаризует новые сферы и «действует агрессивно» в адрес французских военных.

По его мнению, Россия на фоне войне в Украине изменила свою стратегию, «хотя многие деятели, в том числе политические, этого не поняли».

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