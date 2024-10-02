Azerconnect Group поддержала мероприятие по искусственному интеллекту и инновациям

Мероприятие, в котором приняли участие более 30 представителей государственного и частного секторов, было посвящено растущей роли искусственного интеллекта и передовых технологий в борьбе с изменением климата.

При поддержке Azerconnect Group в рамках Недели климатической деятельности в Баку прошло мероприятие на тему «Искусственный интеллект и инновации».

В ходе круглого стола, организованного в рамках председательства Азербайджана на COP29, участникам представили информацию о Декларации «Зеленые цифровые действия COP29». Эта инициатива направлена на ускорение экологически чистой цифровизации и сокращение выбросов в секторе ИКТ, а также на расширение доступа к устойчивым цифровым технологиям. Мушвиг Алиев, коммерческий директор Azerconnect Group, рассказал об успешных экологических проектах компании, в частности, в областях повышения энергоэффективности и управления отходами. Он подчеркнул, что новые технологии, особенно искусственный интеллект, становятся ключевым инструментом в решении вопросов изменения климата, предлагая инновационные подходы к решению существующих экологических проблем.

Также отмечена приверженность Azerconnect Group к более эффективному использованию ресурсов, снижению углеродного следа и содействию устойчивому развитию посредством применения решений, основанных на искусственном интеллекте.

Мероприятие завершилось подписанием декларации «Искусственный интеллект и инновации для устойчивого развития в Азербайджане».