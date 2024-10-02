Azerconnect Group поддержала мероприятие по искусственному интеллекту и инновациям
При поддержке Azerconnect Group в рамках Недели климатической деятельности в Баку прошло мероприятие на тему «Искусственный интеллект и инновации».
Мероприятие, в котором приняли участие более 30 представителей государственного и частного секторов, было посвящено растущей роли искусственного интеллекта и передовых технологий в борьбе с изменением климата.
В ходе круглого стола, организованного в рамках председательства Азербайджана на COP29, участникам представили информацию о Декларации «Зеленые цифровые действия COP29». Эта инициатива направлена на ускорение экологически чистой цифровизации и сокращение выбросов в секторе ИКТ, а также на расширение доступа к устойчивым цифровым технологиям. Мушвиг Алиев, коммерческий директор Azerconnect Group, рассказал об успешных экологических проектах компании, в частности, в областях повышения энергоэффективности и управления отходами. Он подчеркнул, что новые технологии, особенно искусственный интеллект, становятся ключевым инструментом в решении вопросов изменения климата, предлагая инновационные подходы к решению существующих экологических проблем.
Также отмечена приверженность Azerconnect Group к более эффективному использованию ресурсов, снижению углеродного следа и содействию устойчивому развитию посредством применения решений, основанных на искусственном интеллекте.
Мероприятие завершилось подписанием декларации «Искусственный интеллект и инновации для устойчивого развития в Азербайджане».
Неделя климатической деятельности Баку, проходящая с 30 сентября по 4 октября, состоялась впервые в стране. В ней приняли участие 700 человек со всего мира, включая экспертов в области устойчивого развития, политиков, представителей частного сектора и гражданского общества, объединенных целью ускорения внедрения адаптивных климатических решений.
Об Azerconnect Group
Будучи компанией, работающей в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предоставляет передовые услуги в области мобильной связи, интернета и международных выделенных линий, а также цифровые решения, такие как FinTech, AdTech и Media/TV.
Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.