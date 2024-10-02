Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»

Высокая вероятность возобновления войны на Южном Кавказе из-за отсутствия мирного договора между Баку и Ереваном вызывает тревогу среди местных и международных экспертов. Эти опасения усиливаются в свете активных поставок вооружения в Армению из Индии, Франции и ряда других западных стран. К тому же Ереван расширяет активные переговоры по закупке не только оборонительных систем, но и наступательного оружия - оперативно-тактических и даже гиперзвуковых ракет. Экспертное сообщество в Баку полагает, что Азербайджан не может пассивно наблюдать за ростом угроз, вызванными ускоренной милитаризацией Армении, и может провести превентивные военные операции для ее нейтрализации (такие мнения регулярно озвучиваются аналитиками и депутатами на азербайджанских телеканалах — прим. ред.).

В самой Армении почти ежедневно заявляют, что готовы подписать «неполное» мирное соглашение на основе уже согласованных пунктов. Однако вместе с тем не желают выполнять условия, способствующие установлению прочного мира. А политические круги Армении озвучивают мнения о неизбежности новой войны. Реваншистская оппозиция, выступая против мирной повестки властей, обосновывает свою платформу тем, что полумеры в нынешней ситуации могут привести к новому вооруженному конфликту. На сегодняшнем заседании парламента Армении депутаты от оппозиции задали секретарю парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артуру Ованнисяну вопрос: «Вы уверены, что если будет подписан предложенный вами мирный договор, войны не будет?» «Нет, мы не уверены», — ответил депутат. «Вы были уверены, что Россия, будучи гарантом безопасности Украины, однажды нападет на нее? Вы задаете вопросы, на которые никто в мире не знает ответа. Мы живем в изменяющемся мире, и никто не знает, что будет завтра. Мы делаем все возможное для того, чтобы граждане Армении жили мирно в своем регионе. Что произойдет в будущем или что не произойдет — здесь нельзя строить догадки. Мы занимаемся реальной политикой и делаем все, чтобы исключить риск эскалации», — подчеркнул Ованнисян.