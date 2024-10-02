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Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»

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Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
14:04 1177

Высокая вероятность возобновления войны на Южном Кавказе из-за отсутствия мирного договора между Баку и Ереваном вызывает тревогу среди местных и международных экспертов. Эти опасения усиливаются в свете активных поставок вооружения в Армению из Индии, Франции и ряда других западных стран. К тому же Ереван расширяет активные переговоры по закупке не только оборонительных систем, но и наступательного оружия - оперативно-тактических и даже гиперзвуковых ракет.

Экспертное сообщество в Баку полагает, что Азербайджан не может пассивно наблюдать за ростом угроз, вызванными ускоренной милитаризацией Армении, и может провести превентивные военные операции для ее нейтрализации (такие мнения регулярно озвучиваются аналитиками и депутатами на азербайджанских телеканалах — прим. ред.).

Артур Ованнисян говорит о мире, допуская войну

В самой Армении почти ежедневно заявляют, что готовы подписать «неполное» мирное соглашение на основе уже согласованных пунктов. Однако вместе с тем не желают выполнять условия, способствующие установлению прочного мира. А политические круги Армении озвучивают мнения о неизбежности новой войны. Реваншистская оппозиция, выступая против мирной повестки властей, обосновывает свою платформу тем, что полумеры в нынешней ситуации могут привести к новому вооруженному конфликту.

На сегодняшнем заседании парламента Армении депутаты от оппозиции задали секретарю парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артуру Ованнисяну вопрос: «Вы уверены, что если будет подписан предложенный вами мирный договор, войны не будет?»

«Нет, мы не уверены», — ответил депутат.

«Вы были уверены, что Россия, будучи гарантом безопасности Украины, однажды нападет на нее? Вы задаете вопросы, на которые никто в мире не знает ответа. Мы живем в изменяющемся мире, и никто не знает, что будет завтра. Мы делаем все возможное для того, чтобы граждане Армении жили мирно в своем регионе. Что произойдет в будущем или что не произойдет — здесь нельзя строить догадки. Мы занимаемся реальной политикой и делаем все, чтобы исключить риск эскалации», — подчеркнул Ованнисян.

Артур Хачатрян озвучивает сроки: сразу после COP29

Замминистра иностранных дел Ваан Костанян, в свою очередь, заявил журналистам, что до тех пор, пока не будет подписано соглашение о нормализации отношений между двумя странами, угроза эскалации сохраняется.

По словам Костаняна, Армения считает, что уже согласованных пунктов как минимум достаточно для установления дипломатических отношений между двумя странами и продолжения обсуждения оставшихся вопросов.

На вопрос, гарантирует ли мирное соглашение отсутствие войны, заместитель министра иностранных дел ответил: «Мы считаем, что это дополнительно повысит возможности для стабильности на Южном Кавказе».

Депутат от оппозиции и соратник Роберта Кочаряна Артур Хачатрян заявил, что власти ведут переговоры лишь для того, чтобы подписать бумагу с надписью «мир», и придерживаются политики «будем вести переговоры о чем захотим».

«Теперь они признают, что не исключено, что война начнется завтра, сразу после окончания COP29, и это вполне реально», — добавил он.

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