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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
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Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Советник КСИР убит в Дамаске

14:06 336

Находившийся в Сирии военный советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Дивани в четверг скончался от ранений, полученных в результате авиаудара, нанесенного ВС Израиля по Дамаску три дня назад. Об этом сообщают иранские СМИ.

«В результате авиаудара по Дамаску три дня назад Маджид Дивани, один из находившихся в Сирии советников КСИР..., скончался сегодня в результате полученных ранений», - говорится в сообщении агентства.

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