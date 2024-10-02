Советник КСИР убит в Дамаске

Находившийся в Сирии военный советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Дивани в четверг скончался от ранений, полученных в результате авиаудара, нанесенного ВС Израиля по Дамаску три дня назад. Об этом сообщают иранские СМИ.

«В результате авиаудара по Дамаску три дня назад Маджид Дивани, один из находившихся в Сирии советников КСИР..., скончался сегодня в результате полученных ранений», - говорится в сообщении агентства.