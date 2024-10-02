40 жителей села Талыш обеспечены работой

В рамках работ по программе «Великое возвращение» жители села Талыш Тертерского района обеспечиваются работой.

На первом этапе Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения оценивает возможности трудоустройства этих жителей и определяет, в каких программах занятости они будут участвовать.

Работой уже обеспечены для 40 человек, переселенных в село Талыш. Они трудоустроены в рамках программ самозанятости, обеспечения работой в соответствии с имеющимися вакансиями, а также программы оплачиваемых общественных работ.