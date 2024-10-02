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Болваны во главе супердержавы

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
14:25 3028

В Америке уже второй день подряд гадают, кто же победил на дебатах кандидатов в вице-президенты — республиканец Джей Ди Вэнс или демократ Тим Уолц? Мнения сильно расходятся, и мы скажем почему. Но сначала о том, что больше всего поразило американских телезрителей, смотревших дебаты. Это спокойная и в целом доброжелательная атмосфера, в которой они проходили. Да, оба не жалели слов, чтобы покритиковать кандидатов в президенты от партии-конкурента. При этом наиболее резким был Вэнс, который пытался разгромить Камалу Харрис по многим пунктам ее программы. Уолц больше говорил о делах, хотя и от него досталось Дональду Трампу.

Но главное, что оба уважительно относились друг к другу, не оскорбляли и не перекрикивали, не трясли головами в знак крайнего неодобрения. Все это было крайне непривычно для американской политической сцены с ее главным шоуменом Трампом в главной роли.

До начала дебатов Вэнс и Уолц обменялись крепким рукопожатием. В конце перформанса жест доброй воли повторился с похлопыванием по плечам. Наконец, на сцену вошли супруги обоих с обнимашками, и это тоже было непривычно. Сложилось ощущение, что после напряженной словесной дуэли все четверо отправятся в ресторан, чтобы отпраздновать это событие. Хотелось крикнуть Трампу: Дональд, ку-ку, где ты спрятался, выходи, а то «вторые номера» сорвут конкурентные выборы и пойдут единой командой.

Внешность обоих влияла на восприятие, да и разница в возрасте чувствовалась - Вэнсу 40 лет, а Уолцу 60, и он мог бы стать его отцом

Лично у меня после просмотра дебатов было впечатление, что Уолц провалил свою миссию. Вэнс со своей почти военной выправкой говорил четче, смотрел перед собой. Уолца в России назвали бы «гаражным дедом». Конечно, внешность обоих влияла на восприятие, да и разница в возрасте чувствовалась - Вэнсу 40 лет, а Уолцу 60, и он мог бы стать его отцом.

Однако американские избиратели с моим восприятием не согласились. Были опрошены сотни людей, республиканцев и демократов, прежде всего в колеблющихся штатах, и они выдали свой вердикт: Вэнс получил 42 процента голосов, Уолц - 41. Разница незначительная.

Но тут начинается самое интересное. Уолц, несмотря на свое минимальное поражение, оказывается, выиграл по очкам. Он, губернатор Миннесоты, говорил простым языком «человека от сохи», порой жевал слова, и было просто непонятно, что хочет сказать. Но избиратели назвали его стиль folksy – фольклорным, и он им понравился. Особое одобрение получило то, что Уолц большую часть времени говорил о делах — своего штата и всей страны. В результате 74 процента респондентов заявили, что он человек ответственный, а то же самое о Вэнсе сказали 65 процентов.

Колумнист The Washington Post Аарон Блэйк провел еще более детальное исследование реакции общества на дебаты и установил парадоксальную вещь. До дебатов число республиканцев, которым нравится Уолц, составляло 8 процентов. А после дебатов оно увеличилось аж до 24 процентов. То есть четверть республиканцев - не зарегистрированных членов партии, а сочувствующих ей по крайней мере на словах - готова поддержать на выборах Уолца. Большой подарок Трампу за месяц до голосования!

Хотелось крикнуть Трампу: Дональд, ку-ку, где ты спрятался, выходи, а то «вторые номера» сорвут конкурентные выборы и пойдут единой командой

И еще один важный момент, который интересен не только американским избирателям, но и многим в мире. Оба дебатанта заявили, что готовы в случае необходимости возглавить страну. Уолца в этом намерении стать президентом поддержали 60 процентов избирателей, а Вэнса - 55.

Здесь тоже складывается любопытная картина. Большинство американских экспертов говорят, что если Камала Харрис победит на этих выборах, то она добьется переизбрания в 2028 году и, таким образом, будет хозяйкой Белого дома восемь лет. Это политическая традиция Америки — президент почти всегда добивается переизбрания. Так было в нынешнем столетии и с Джорджем Бушем-младшим, и с Биллом Клинтоном, и с Бараком Обамой. Нужно было быть Трампом, чтобы проиграть выборы 2020 года.

У Вэнса, если победит Трамп, лучшие шансы занять пост президента — босс может уйти с командирского поста по возрасту, и тогда у него откроются не самые плохие перспективы выставить свою кандидатуру и на выборах 2028 года. Он и на дебатах держался как главный в команде.

И что за президенты будут Уолц и Вэнс? Пока некоторые их высказывания не внушают оптимизма. Уолца не так давно поймали на том, что он заявил: «Я был на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время волнений». А не перепутал ли он ее с Таймс сквер в Нью-Йорке? Выяснилось, что визит Уолца в Азию состоялся несколько месяцев спустя после того, как мятеж в Пекине был подавлен. Отвечая на вопрос модераторов на дебатах об этом конфузе, он сказал: «Да, я иногда бываю болваном».

Болван по главе супердержавы — не слишком ли круто?

И она будет править Америкой 8 лет?

Вэнс тоже предстал не в лучшем виде. Он, конечно, серьезно поработал над своим имиджем. До дебатов Ди Джей был довольно непопулярным политиком в стране. Ему не могли простить первое упоминание о том, что гаитянские иммигранты едят в городе Спрингфилде кошек и собак, что потом было ретранслировано Трампом. Особое негодование общества вызвало то, что он назвал многих американских женщин «бездетными кошатницами».

Экспертное сообщество было едино во мнении: он представляет опасный радикальный и крайне правый фланг республиканской партии. Но на дебатах Вэнс предстал не огнедышащим Змеем Горынычем, а сравнительно умеренным политиком.

Но видит ли большинство его президентом? Отвечая на вопрос модераторов о том, что он не так давно называл Трампа «американским Гитлером», а потом резко поменял позицию, Вэнс ответил с извинениями перед нынешним боссом, что его прежняя позиция была сформирована под влиянием СМИ. Мол, только они виноваты в том, что представил Трампа Гитлером.

А какие еще суждения будет выносить президент о проблемах страны и мира, читая «неправильные» газеты?

Вспоминая знаменитую сталинскую фразу «других писателей у меня нет, идите и работайте», можно констатировать: других кандидатов в президенты у Америки нет. Значит, американцам надо работать с тем материалом, который есть. До выборов остается месяц, работы хватит всем.

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