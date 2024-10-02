Турецкая армия готова к любым сценариям

Турецкая армия готова устранить любые угрозы и опасности в случае начала региональной войны. Как сообщает корреспондент haqqin.az в Анкаре, об этом заявил советник по связям с общественностью и прессой Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк на еженедельной пресс-конференции.

Представитель министерства прокомментировал вероятность того, что напряженность, вызванная нападением Израиля на Ливан и ударами Ирана по Израилю ракетами, может перерасти в региональную войну.

«Как Вооруженные силы Турции, мы внимательно следим за процессами, происходящими в нашем регионе и мире, касающимися защиты и безопасности нашей страны, оцениваем их с точки зрения многомерной стратегии безопасности и предпринимаем необходимые меры.

Бесчеловечные атаки Израиля, нарушающие международное право, продолжают угрожать международной безопасности, а также глобальной и региональной стабильности. Текущая ситуация показала, насколько оправданы наши опасения, что атаки Израиля не ограничатся только Газой и могут распространиться на весь регион», - заявил представитель министерства.

Отвечая на вопросы о возможной эвакуации турецких граждан из Ливана, Актюрк сказал: «Турецкие Вооруженные силы, которые ранее успешно провели множество эвакуационных операций, завершили планы и подготовку к безопасной эвакуации иностранных граждан, особенно наших граждан, из Ливана. События в Ливане в настоящее время отслеживаются в тесной координации с Министерством иностранных дел. В случае начала эвакуации соответствующие органы нашего государства предоставят необходимую информацию».

Зеки Актюрк подтвердил распространенную haqqin.az несколько дней назад информацию о том, что турецкая армия не примет участия в военных учениях НАТО в Греции, и объяснил причины.

«С 30 сентября по 11 октября 2024 года в Греции пройдут учения Ramstein Flag-2024 с участием 13 стран-членов НАТО. Это решение было принято после того, как в документе по планированию учений, подготовленном Грецией, линия FIR (район полетной информации) была показана как находящаяся под ее юрисдикцией, и Афины запросили у нас план полетов», - сообщил представитель министерства.

Актюрк также рассказал о последних деталях покупки F-16 у США и истребителей Eurofighter у Великобритании. Турецкий контр-адмирал сообщил, что технические переговоры по поставке F-16 продолжаются по плану, без каких-либо негативных моментов.

«Работы по поставке Eurofighter также продолжаются на техническом уровне. В этом отношении мы ожидаем положительных сдвигов», - сказал он.