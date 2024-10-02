Беспилотники СБУ атаковали в России военный аэродром с КАБами

В ночь на 3 октября украинские беспилотники атаковали военный аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области России. Об этом сообщили УНИАН источники в Службе безопасности Украины.

«Ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме «Борисоглебск» в Воронежской области РФ. Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории», - говорится в сообщении.

Ночью российские паблики писали о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома.

Также, по информации собеседника агентства, спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории «Борисоглебска».