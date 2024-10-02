Бесславный Блинкен уходит, не снискав лавров в Зангезуре

Как известно, начиная с 2021 года государственный секретарь США Энтони Блинкен затратил немало времени и усилий для достижения армяно-азербайджанского мира, организовывая встречи лидеров двух стран, проводя десятки телефонных разговоров с представителями обеих стран, устраивая серии прямых переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне и в ряде европейских столицах. Не говоря уже о том, что процесс между сторонами сопровождался многочисленными двусторонними обсуждениями и консультациями с официальными лицами Турции. Усилиями Блинкена тема достижения мира на Южном Кавказе была одной из ключевых на его встречах с представителями Европейского союза по вопросам внешней политики. Совсем недавно Энтони Блинкен сделал, судя по всему, последнее усилие на южнокавказском треке, организовав встречу глав МИД Азербайджана и Армении в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Которая, как, впрочем, и все предыдущие усилия госсекретаря США, сделанные в этом направлении, завершились безрезультатно.

В сухом остатке Энтони Блинкен завершает карьеру на посту главы американского внешнеполитического ведомства, так и не достигнув мира на Южном Кавказе. Поскольку в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа Блинкен, как и другие демократы, передаст должность представителю республиканцев. Но даже в случае победы Камалы Харрис присутствие Энтони Блинкена в ее команде вызывает скорее вопросы, нежели предположения. Остается констатировать, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией действительно являлось одним из приоритетов внешнеполитического курса администрации Байдена на Южном Кавказе, опираясь на который Госдепартамент и выстраивал деятельность в этом регионе. В более широком контексте подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном было частью стратегии США по укреплению позиций через Армению и «выдавливанию России из региона Южного Кавказа». Отсюда, кстати, и предсказуемая реакция России, которая открыто заявляет, что усилия США по достижению мира между Азербайджаном и Арменией представляют собой «угрозу для ее интересов». Москва, как известно, не позиционирует себя в качестве силы, препятствующей достижению мира между Арменией и Азербайджаном. Просто она считает, что эта цель может быть достигнута «только при участии и под гарантии России». Вовлечение же в этот процесс США и других внешних игроков приводит, по словам представителей Кремля, «не к миру, а к росту напряженности и риску новой войны в регионе».

Из чего следует, что в условиях острого столкновения интересов Запада и России достижение мира на Южном Кавказе выглядит на данный момент весьма нереалистично. Что, собственно, и подтвердила встреча в Нью-Йорке министров иностранных дел Азербайджана и Армении, в ходе которой Энтони Блинкену так и не удалось отговорить Арарата Мирзояна от несерьезного подхода к подписанию мирного договора и склонить Армению к компромиссу на условиях, предложенных Азербайджаном. В итоговом официальном заявлении после встречи в Нью-Йорке было отмечено, что стороны выразили готовность активизировать усилия для завершения работы над мирным договором. Армянские источники подтверждают, что госсекретарь США не одобрил предложение Армении подписать «неполноценный мир» на основе пятнадцати из восемнадцати согласованных пунктов и призвал стороны как можно скорее завершить работу над проектом мирного договора, то есть согласовать три оставшихся пункта. Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян отметил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что на последней встрече Байрамова, Блинкена и Мирзояна никаких позитивных сдвигов зафиксировано не было. По словам Агазаряна, это было видно по заявлениям сторон уже после переговоров. «Поскольку вы [Азербайджан] не согласны с этим вариантом, который, очевидно, является простым, то мы не верим в искренность ваших намерений, а потому останавливаем процесс», - отметил Агазарян.

При этом соратник Пашиняна не скрывает, что целью «неполного» предложения мира является формирование международного имиджа Армении как «конструктивной стороны». По мнению Агазаряна, сейчас никто не сомневается, что именно Ереван, а не Баку стремится к скорейшему подписанию мирного соглашения. В свою очередь, депутат от оппозиции Артур Хачатрян заявил, что, поскольку Блинкен не поддержал «неполный» вариант мира, процесс будет продолжаться на основе повестки, предложенной Баку. «Никто не поддержал предложение Пашиняна об исключении несогласованных пунктов и подписании оставшихся тринадцати, - отметил он. - Американцы говорят, что нужно завершить работу над текстом. Россия же утверждает, что мир возможен только на основе трехсторонних заявлений, принятых с участием Москвы. Лично я не вижу поддержки идеи Пашиняна со стороны Европы». Отметим, что содержание трех пунктов мирного договора, по которым стороны не достигли согласия, общественности неизвестно. Официальный Баку, как правило, не раскрывает детали переговоров. Что же касается Никола Пашиняна и его коллег, которые на более ранних этапах переговоров делились подробностями с представителями парламентской оппозиции, на сей раз держат в секрете не только спорные, но и согласованные пункты договора. Как выразился по этому поводу Артур Хачатрян, «…Пашиняну нужна какая-нибудь бумага со словом «мир», чтобы он мог предъявить ее армянскому народу и тем самым повысить свой рейтинг в преддверии парламентских выборов».