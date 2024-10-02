«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко

Днем в четверг, 3 октября, три российских «Шахеда» залетели на территорию Беларуси в момент, когда в небе был вертолет президента страны Александра Лукашенко, пишет мониторинговый канал «Беларускі Гаюн».

Отмечается, что дроны вошли в воздушное пространство страны из Черниговской области Украины около 12:55: «Два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников».

По данным проекта, в это время вертолет Лукашенко летел южным курсом из резиденции «Озерный», предварительно, в сторону Микашевичей.