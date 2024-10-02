Ильхам Алиев в Зангилане
15:16 1276
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Зангиланский район принял участие в открытии Центра цифрового управления Зангиланской электросети ОАО «Азеришыг», а также заложил фундамент пятого и шестого жилых комплексов в городе Зангилане. Об этом информирует официальный сайт главы государства.
Также Ильхам Алиев ознакомился со строительством 104-квартирного жилого комплекса в городе Зангилане.
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