Ильхам Алиев в Зангилане

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Зангиланский район принял участие в открытии Центра цифрового управления Зангиланской электросети ОАО «Азеришыг», а также заложил фундамент пятого и шестого жилых комплексов в городе Зангилане. Об этом информирует официальный сайт главы государства.

Также Ильхам Алиев ознакомился со строительством 104-квартирного жилого комплекса в городе Зангилане.