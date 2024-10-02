Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи

В оккупированной части Донецкой области Украины нанесен ракетный удар по полигону, где в это время находились военные из Северной Кореи, приехавшие сюда «для обмена опытом», сообщает близкий к российским спецслужбам телеграм-канал «Кремлевская табакерка».

«По данным наших источников в Минобороны, ЧП произошло на одном из полигонов недалеко от Донецка. Группа офицеров из КНДР приехала на фронт в рамках обмена опытом.

Дружественным военным показывали, как наши бойцы готовятся к штурмовым действиям, к обороне, как мы противостоим американскому оружию. К сожалению, был ракетный удар по полигону. Всего больше 20 погибших, шестеро из них – наши друзья, офицеры из Северной Кореи», - рассказал один из собеседников.

Как утверждается, еще трое офицеров из КНДР ранены, их отправили на лечение в Москву.