Путин указал вывезти семьи российских дипломатов из Бейрута
15:31 489
Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана, сообщила пресс-служба министерства в четверг.
«Сегодня на территорию Российской Федерации прибудет 60 человек», - цитирует Интерфакс сообщение министерства.
Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
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