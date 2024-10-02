USD 1.7000
EUR 1.8758
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Путин указал вывезти семьи российских дипломатов из Бейрута

15:31 489

Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

«Сегодня на территорию Российской Федерации прибудет 60 человек», - цитирует Интерфакс сообщение министерства.

Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Израиль атаковал информационный офис «Хезболлы»
Израиль атаковал информационный офис «Хезболлы» видео; обновлено 16:01
16:01 1873
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
15:17 2788
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане
15:16 1280
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
15:09 1461
Болваны во главе супердержавы
Болваны во главе супердержавы главная тема
14:25 3042
Турецкая армия готова к любым сценариям
Турецкая армия готова к любым сценариям Эксклюзив
14:30 2588
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...» наш обзор
14:04 5047
Агрессия Израиля. Что предпримет Эрдоган?
Агрессия Израиля. Что предпримет Эрдоган? наша корреспонденция
01:56 9523
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 15:05
15:05 4089
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 5546
Нефть: скорей по $50, чем $100
Нефть: скорей по $50, чем $100 наш обзор
2 октября 2024, 23:47 5739

ЭТО ВАЖНО

Израиль атаковал информационный офис «Хезболлы»
Израиль атаковал информационный офис «Хезболлы» видео; обновлено 16:01
16:01 1873
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
15:17 2788
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане
15:16 1280
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
15:09 1461
Болваны во главе супердержавы
Болваны во главе супердержавы главная тема
14:25 3042
Турецкая армия готова к любым сценариям
Турецкая армия готова к любым сценариям Эксклюзив
14:30 2588
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...» наш обзор
14:04 5047
Агрессия Израиля. Что предпримет Эрдоган?
Агрессия Израиля. Что предпримет Эрдоган? наша корреспонденция
01:56 9523
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 15:05
15:05 4089
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 5546
Нефть: скорей по $50, чем $100
Нефть: скорей по $50, чем $100 наш обзор
2 октября 2024, 23:47 5739
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться