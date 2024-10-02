Али Асадов у Монумента Победы
15:31 674
В рамках официального визита в Республику Беларусь делегация Азербайджанской Республики, возглавляемая премьер-министром Али Асадовым, посетила 3 октября Монумент Победы в Минске.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Азербайджана, А.Асадов возложил венок к монументу.
Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Беларуси.
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