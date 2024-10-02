USD 1.7000
EUR 1.8758
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

CША и Израиль поссорились из-за войны

15:40 1161

Отношения между США и Израилем значительно ухудшились в результате конфликта в регионе. Об этом пишет газета The Washington Post.

По информации издания, президент США Джо Байден на протяжении прошедшего года неоднократно обращался к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывами «сосредоточиться на стратегическом плане мирного урегулирования, а не на тактических военных и политических победах».

Отмечается, что в публичных выступлениях и частных беседах американский лидер убеждал израильского премьера «сдерживать, а не подпитывать стремление еврейского народа отомстить».

Тем не менее Нетаньяху публично отвергал призывы и предложения США о прекращении огня как в секторе Газа, так и в Ливане, обвинив Белый дом в замедлении поставок вооружений. Как сообщили газете неназванные чиновники, знакомые с ходом переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, обсуждения неоднократно срывались по причине новых требований как со стороны премьера Израиля, так и радикального палестинского движения ХАМАС.

Собеседники издания утверждают, что Израиль неоднократно блокировал или задерживал поставки гуманитарной помощи в Газу, при этом публично это опровергая. Без давления со стороны Вашингтона еврейское государство «не позволило бы доставить даже минимальное количество помощи», подчеркнули источники. Кроме того, Израиль, пользуясь гарантией безопасности со стороны США, проводил атаки на Западном берегу реки Иордан, Сирии и Иране, заранее не уведомляя своих американских союзников.

Израиль атаковал информационный офис «Хезболлы»
Израиль атаковал информационный офис «Хезболлы» видео; обновлено 16:01
16:01 1875
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
15:17 2794
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане
15:16 1280
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
15:09 1463
Болваны во главе супердержавы
Болваны во главе супердержавы главная тема
14:25 3044
Турецкая армия готова к любым сценариям
Турецкая армия готова к любым сценариям Эксклюзив
14:30 2590
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...» наш обзор
14:04 5052
Агрессия Израиля. Что предпримет Эрдоган?
Агрессия Израиля. Что предпримет Эрдоган? наша корреспонденция
01:56 9525
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 15:05
15:05 4091
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 5547
Нефть: скорей по $50, чем $100
Нефть: скорей по $50, чем $100 наш обзор
2 октября 2024, 23:47 5740

ЭТО ВАЖНО

Израиль атаковал информационный офис «Хезболлы»
Израиль атаковал информационный офис «Хезболлы» видео; обновлено 16:01
16:01 1875
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
15:17 2794
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане
15:16 1280
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
15:09 1463
Болваны во главе супердержавы
Болваны во главе супердержавы главная тема
14:25 3044
Турецкая армия готова к любым сценариям
Турецкая армия готова к любым сценариям Эксклюзив
14:30 2590
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...» наш обзор
14:04 5052
Агрессия Израиля. Что предпримет Эрдоган?
Агрессия Израиля. Что предпримет Эрдоган? наша корреспонденция
01:56 9525
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 15:05
15:05 4091
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 5547
Нефть: скорей по $50, чем $100
Нефть: скорей по $50, чем $100 наш обзор
2 октября 2024, 23:47 5740
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться