CША и Израиль поссорились из-за войны

Отношения между США и Израилем значительно ухудшились в результате конфликта в регионе. Об этом пишет газета The Washington Post.

По информации издания, президент США Джо Байден на протяжении прошедшего года неоднократно обращался к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывами «сосредоточиться на стратегическом плане мирного урегулирования, а не на тактических военных и политических победах».

Отмечается, что в публичных выступлениях и частных беседах американский лидер убеждал израильского премьера «сдерживать, а не подпитывать стремление еврейского народа отомстить».

Тем не менее Нетаньяху публично отвергал призывы и предложения США о прекращении огня как в секторе Газа, так и в Ливане, обвинив Белый дом в замедлении поставок вооружений. Как сообщили газете неназванные чиновники, знакомые с ходом переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, обсуждения неоднократно срывались по причине новых требований как со стороны премьера Израиля, так и радикального палестинского движения ХАМАС.

Собеседники издания утверждают, что Израиль неоднократно блокировал или задерживал поставки гуманитарной помощи в Газу, при этом публично это опровергая. Без давления со стороны Вашингтона еврейское государство «не позволило бы доставить даже минимальное количество помощи», подчеркнули источники. Кроме того, Израиль, пользуясь гарантией безопасности со стороны США, проводил атаки на Западном берегу реки Иордан, Сирии и Иране, заранее не уведомляя своих американских союзников.