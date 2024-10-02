Трагедия в бакинском метро
16:09 1048
На станции метро «28 Мая» Бакинского метрополитена пассажир упал на рельсы, сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».
Отмечается, что машинист остановил поезд, но спасти пассажира не удалось.
Из-за инцидента возникла 17-минутная задержка в движении поездов. Совершил ли пациент самоубийство, либо произошла трагическая случайность, пока не известно.
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