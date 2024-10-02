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Трагедия в бакинском метро

16:09 1048

На станции метро «28 Мая» Бакинского метрополитена пассажир упал на рельсы, сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что машинист остановил поезд, но спасти пассажира не удалось.

Из-за инцидента возникла 17-минутная задержка в движении поездов. Совершил ли пациент самоубийство, либо произошла трагическая случайность, пока не известно.

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