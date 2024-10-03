Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе визита в Баку 2-3 октября выступил с сенсационным заявлением о том, что спецслужбы России и Азербайджана недавно предотвратили «провокационную угрозу со стороны американцев против российского дипломата». Других деталей Нарышкин не привел, пишут российские СМИ.

Как говорится в заявлении СВР по поводу визита Нарышкина, «РФ и Азербайджан отводят особое место противодействию попыткам западных спецслужб подорвать внутреннюю ситуацию в обеих странах».

«Делегация Службы внешней разведки Российской Федерации находится с визитом в Азербайджане. Ведутся профессиональные переговоры с азербайджанской стороной в связи с государственной безопасностью. Вчера меня принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. На встрече мы обсуждали широкий спектр сотрудничества между нашими странами, а также ряд вопросов, которые касаются международной повестки. Хотелось бы с удовольствием отметить: нас в Азербайджане, как и всегда, приняли как настоящих друзей. Мы здесь чувствуем себя как дома. В связи с этим хотелось бы поблагодарить и руководство Азербайджана, и весь азербайджанский народ», - заявил Нарышкин.

Он также «выразил сожаление по поводу попыток ряда западных стран и ОБСЕ скомпрометировать парламентские выборы в Азербайджане и поставить под сомнение их результаты».

Нарышкин отметил, что «с высокой вероятностью подобные действия повторятся на предстоящих парламентских выборах в Грузии».