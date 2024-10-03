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Компьютерные учения Азербайджана и Узбекистана

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В соответствии с Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, заключенным между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан, с участием военнослужащих обеих стран проводятся совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Мастерство-2024».

На учениях, проводимых в Центре военных игр Института военного управления, были выполнены действия по донесению оперативного приказа и анализу задач.

Затем на брифинге, посвященном анализу задач, были даны предупреждающие приказы, соответствующие сценарию учений, выполнен процесс разработки стилей деятельности.

Командно-штабные учения, проводимые в целях совершенствования взаимодействия и повышения боеспособности оперативных подразделений армий Азербайджана и Узбекистана, продлятся до 6 октября.

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