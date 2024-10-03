Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»?
17:10 2632
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии заседания Совбеза страны посетил резиденцию главы ультраправой «Партии националистического движения» Девлета Бахчели.
Встреча была закрытой для прессы. Как удалось выяснить haqqin.az, обсуждалась подготовка новой Конституции Турции, а также вопросы внутренней и внешней политики.
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