Kontakt проведет гранд-финал «Шеш-Гоша» на Бульваре

Сеть магазинов Kontakt не только вывела гранд-финал "Шеш-Гоша", где выступит Айгюн Кязымова, на новый уровень, но и перенесла его на новую локацию! В этот раз финальное мероприятие, которое обещает стать еще грандиознее, чем обычно, пройдет в самом центре города – на Бакинском бульваре, который может посетить каждый.

Если быть точнее, финал пройдет 6 октября в 15:00 на сцене Бульвара за Кукольным театром. Обладатели главных призов – последней модели автомобиля Toyota Corolla Cross и квартиры с видом на море в Sea Breeze – станут известны именно в этот день.

Особо красочным моментом финала станет выступление всеми любимой звезды азербайджанской эстрады Айгюн Кязымовой с живой концертной программой! Поп-дива всегда радует зрителей своими выступлениями на сцене. И в этот раз она станет звездой вечера благодаря своим хитам, специальному сценическому шоу и энергичному выступлению.

Эта финальная ночь порадует каждого крупными призами и вечером, полным музыкой и развлечениями! Так что 6 октября, по словам самой Айгюн Кязымовой ,"будет то, что будет"!

Для более подробной информации вы можете связаться с Колл-центром по номеру *6060.