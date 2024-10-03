В UNEC стартовала международная конференция «Зеленая экономика: наука, образование, технология и инновация»

Перед конференцией участники осмотрели выставку одежды студентов Школы дизайна UNEC, посвященную экологии и моделям, а также экологически чистым и переработанным тканям. Попробовали сладости, безалкогольные напитки и национальные блюда, приготовленные преподавателями и студентами Инженерного факультета в Лаборатории пищевой безопасности UNEC из экологически чистых продуктов, ознакомились с книгами библиотечного фонда UNEC по зеленой экономике.

Выступивший на открытии конференции ректор UNEC профессор Адалат Мурадов обратил внимание на то, что в университете прошел ряд мероприятий, посвященных COP29, и отметил, что конференция является очередным шагом в этом направлении. Отметив, что одна из стратегических целей UNEC - стать зеленым университетом к 2030 году, ректор отметил, что UNEC является лидером в стране по рейтингу QS Sustainability Rating 2024. Он отметил, что учеными UNEC опубликовано более 400 статей по целям устойчивого развития, этот показатель является очень важным фактором в год солидарности во имя зеленого мира.

Ректор также отметил, что предложения по повышению роли государства в переходе к зеленой экономике, трансформации глобальных организаций, не отвечающих требованиям концепции зеленой экономики, влиянию экологической политики на экономический рост, экологизации валовой экономики внутреннего продукта и переход к модели зеленого образования, которые считаются важными для обсуждения на COP29, были вынесены на общественное обсуждение. Адалат Мурадов выразил уверенность, что ответы на многочисленные вопросы, посвященные COP29 и зеленому миру, будут найдены на сегодняшней конференции.