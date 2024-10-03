В UNEC стартовала международная конференция «Зеленая экономика: наука, образование, технология и инновация»
В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) при организационной совместной поддержке Российского Санкт-Петербургского государственного экономического университета стартовала международная научно-практическая конференция, посвященная COP29 на тему "Зеленая экономика: наука, образование, технологии и инновации".
Перед конференцией участники осмотрели выставку одежды студентов Школы дизайна UNEC, посвященную экологии и моделям, а также экологически чистым и переработанным тканям. Попробовали сладости, безалкогольные напитки и национальные блюда, приготовленные преподавателями и студентами Инженерного факультета в Лаборатории пищевой безопасности UNEC из экологически чистых продуктов, ознакомились с книгами библиотечного фонда UNEC по зеленой экономике.
Выступивший на открытии конференции ректор UNEC профессор Адалат Мурадов обратил внимание на то, что в университете прошел ряд мероприятий, посвященных COP29, и отметил, что конференция является очередным шагом в этом направлении. Отметив, что одна из стратегических целей UNEC - стать зеленым университетом к 2030 году, ректор отметил, что UNEC является лидером в стране по рейтингу QS Sustainability Rating 2024. Он отметил, что учеными UNEC опубликовано более 400 статей по целям устойчивого развития, этот показатель является очень важным фактором в год солидарности во имя зеленого мира.
Ректор также отметил, что предложения по повышению роли государства в переходе к зеленой экономике, трансформации глобальных организаций, не отвечающих требованиям концепции зеленой экономики, влиянию экологической политики на экономический рост, экологизации валовой экономики внутреннего продукта и переход к модели зеленого образования, которые считаются важными для обсуждения на COP29, были вынесены на общественное обсуждение. Адалат Мурадов выразил уверенность, что ответы на многочисленные вопросы, посвященные COP29 и зеленому миру, будут найдены на сегодняшней конференции.
На мероприятии было показано видеообращение ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета профессора Игоря Максимцева к участникам конференции. Говоря о важности конференции, ректор в своем обращении пожелал успехов работе конференции, отметив, что на мероприятии, посвященном вопросам, волнующим глобальный мир, пройдут серьезные дискуссии и будут достигнуты успешные результаты.
Затем председатель комитета природных ресурсов, энергетики и окружающей среды Милли Меджлиса, доцент UNEC Садик Гурбанов, выступая, отметил вклад в улучшение экологической среды и роли Азербайджана в этом процессе, и заявил, что шаги, предпринятые нашей страной для человечества, соответствуют ожиданиям от COP29. Председатель комитета рассказал о важности экологического образования, воспроизводства, развития новых технологий и создания научных центров и выразил уверенность, что научные и практические результаты сегодняшней конференции внесут большой вклад в этом направлении.
Принимавший участие в конференции заместитель министра труда и социальной защиты Турции проф. Лютфихак Альпкан сделал интересную презентацию о справедливом переходе к зеленой трансформации. Заместитель министра поделился с участниками конференции статистической информацией о факторах, определяющих зеленую трансформацию, изменении климата, причинах и последствиях климатического кризиса, выбросах парниковых газов, вкладе Турции в экологию.
После вступительного слова депутат, академик Зияд Самедзаде, заслуженный деятель науки России Георгий Багиев, сотрудник Paşa Holding Фуад Ибрагимов выступили по темам перехода к зеленой экономике, антикризисной модели борьбы с экологическими и экономическими кризисами, разработки концепции инновационного маркетинга на рынке экологических товаров.
Конференция, модератором которой выступил директор Департамента организации и управления научной деятельностью UNEC, руководитель Евразийского международного исследовательского центра UNEC профессор Захид Мамедов, продолжилась панельными дискуссиями по данной теме. С участием местных и зарубежных экспертов прошли дискуссии о зеленых технологиях, предпринимателях в секторе зеленой экономики, взаимодействии образовательных учреждений с бизнесом и государством для реализации проекта устойчивого развития, зеленом финансировании и других темах.
Конференция завершит свою работу 4 октября.