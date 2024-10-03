Великобритания отдала свои территории Маврикию

Великобритания объявила, что отказывается от суверенитета над отдаленным, но стратегически важным скоплением островов Чагос в Индийском океане, и передает их Маврикию. Об этом заявили премьер-министры двух стран.

Решение Лондона положило конец десятилетиям напряженных переговоров между Великобританией и Маврикием по поводу архипелага.

В число островов Чагос входит тропический атолл Диего-Гарсия, используемый США в качестве военной базы для кораблей ВМС и бомбардировщиков дальнего действия. В частности, эта база использовалась американской авиацией при налетах на Афганистан и Ирак.