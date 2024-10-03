USD 1.7000
EUR 1.8758
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана

18:05 336

Состоялась церемония открытия Центра инноваций Азербайджана (AİM), учреждённого по инициативе Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA). В мероприятии приняли участие представители государственных структур и партнерских компаний, а также члены местной экосистемы.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов открыл мероприятие вступительной речью, подчеркнув ведущую роль таких инновационных площадок, как AİM, в странах с быстро развивающейся стартап-экосистемой: «Центр инноваций Азербайджана, в котором мы находимся, — это не просто офисное пространство, а значимый игрок экосистемы. Здесь стартапы смогут участвовать в инкубационных и акселерационных программах, встречаться с инвесторами, налаживать партнерство и представлять свои проекты».

Также заместитель министра отметил, что AİM предлагает благоприятные условия аренды и другие преимущества для местных и зарубежных компаний, желающих работать в Азербайджане.

Председатель правления Центра инноваций Азербайджана Инара Велиева в своем выступлении отметила, что стартапы занимают центральное место в инновационной экосистеме, и создание таких инновационных площадок имеет большое значение для страны: «AİM будет работать не только в нескольких локациях в Баку, но и в скором времени расширит свою деятельность в Сумгаите и Гяндже. Это позволит гражданам с инновационным мышлением, проживающим в регионах, реализовать свои идеи».

Отметим, что Центр инноваций Азербайджана будет играть роль единого центра для технологических предпринимателей, стартаперов и новаторов. Кроме того, Центр планирует привлечь больше международных партнеров и компаний, расширить программы поддержки стартапов и обеспечить их интеграцию в глобальные рынки. Задача AİM — стать ключевым игроком экосистемы, где технологии и инновации играют значительную роль в экономическом развитии.

Для связи с Центром инноваций Азербайджана:

Телефон: +99499 303 31 31

Электронная почта: aim@idda.az

Форма для регистрации: https://bit.ly/3TVqggV

Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
18:05 337
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00
18:00 2659
Великобритания отдала свои территории Маврикию
Великобритания отдала свои территории Маврикию
17:38 1600
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»?
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»? Эксклюзив
17:10 2643
Бесславный Блинкен уходит, не снискав лавров в Зангезуре
Бесславный Блинкен уходит, не снискав лавров в Зангезуре война миров
14:58 5123
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану!
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану! главная тема; все еще актуально
03:53 9019
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
16:52 4863
Израиль добивает «Хезболлу»
Израиль добивает «Хезболлу» видео; обновлено 17:45
17:45 3493
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
15:17 5257
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
15:09 2566
Болваны во главе супердержавы
Болваны во главе супердержавы главная тема
14:25 4664

ЭТО ВАЖНО

Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
18:05 337
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00
18:00 2659
Великобритания отдала свои территории Маврикию
Великобритания отдала свои территории Маврикию
17:38 1600
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»?
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»? Эксклюзив
17:10 2643
Бесславный Блинкен уходит, не снискав лавров в Зангезуре
Бесславный Блинкен уходит, не снискав лавров в Зангезуре война миров
14:58 5123
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану!
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану! главная тема; все еще актуально
03:53 9019
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
16:52 4863
Израиль добивает «Хезболлу»
Израиль добивает «Хезболлу» видео; обновлено 17:45
17:45 3493
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
Украинцы уничтожили военных из Северной Кореи
15:17 5257
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
«Шахеды» залетели в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко
15:09 2566
Болваны во главе супердержавы
Болваны во главе супердержавы главная тема
14:25 4664
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться