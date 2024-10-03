Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана

Состоялась церемония открытия Центра инноваций Азербайджана (AİM), учреждённого по инициативе Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA). В мероприятии приняли участие представители государственных структур и партнерских компаний, а также члены местной экосистемы.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов открыл мероприятие вступительной речью, подчеркнув ведущую роль таких инновационных площадок, как AİM, в странах с быстро развивающейся стартап-экосистемой: «Центр инноваций Азербайджана, в котором мы находимся, — это не просто офисное пространство, а значимый игрок экосистемы. Здесь стартапы смогут участвовать в инкубационных и акселерационных программах, встречаться с инвесторами, налаживать партнерство и представлять свои проекты».