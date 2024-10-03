Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
Состоялась церемония открытия Центра инноваций Азербайджана (AİM), учреждённого по инициативе Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA). В мероприятии приняли участие представители государственных структур и партнерских компаний, а также члены местной экосистемы.
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов открыл мероприятие вступительной речью, подчеркнув ведущую роль таких инновационных площадок, как AİM, в странах с быстро развивающейся стартап-экосистемой: «Центр инноваций Азербайджана, в котором мы находимся, — это не просто офисное пространство, а значимый игрок экосистемы. Здесь стартапы смогут участвовать в инкубационных и акселерационных программах, встречаться с инвесторами, налаживать партнерство и представлять свои проекты».
Также заместитель министра отметил, что AİM предлагает благоприятные условия аренды и другие преимущества для местных и зарубежных компаний, желающих работать в Азербайджане.
Председатель правления Центра инноваций Азербайджана Инара Велиева в своем выступлении отметила, что стартапы занимают центральное место в инновационной экосистеме, и создание таких инновационных площадок имеет большое значение для страны: «AİM будет работать не только в нескольких локациях в Баку, но и в скором времени расширит свою деятельность в Сумгаите и Гяндже. Это позволит гражданам с инновационным мышлением, проживающим в регионах, реализовать свои идеи».
Отметим, что Центр инноваций Азербайджана будет играть роль единого центра для технологических предпринимателей, стартаперов и новаторов. Кроме того, Центр планирует привлечь больше международных партнеров и компаний, расширить программы поддержки стартапов и обеспечить их интеграцию в глобальные рынки. Задача AİM — стать ключевым игроком экосистемы, где технологии и инновации играют значительную роль в экономическом развитии.
Для связи с Центром инноваций Азербайджана:
Телефон: +99499 303 31 31
Электронная почта: aim@idda.az
Форма для регистрации: https://bit.ly/3TVqggV