Выросший в США Джейхун впервые на малой родине в Джебраиле

Джейхун вырос в США. Однако деревня Сулейманлы в Джебраильском районе, где жил его дед, является для него самым родным местом. Под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанская армия четыре года назад освободила эту деревню от армянской оккупации.

Великая победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, открыла Джейхуну путь в Сулейманлы. В документальном фильме «Это мой дом», подготовленном Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, рассказывается о поездке Джейхуна в родную деревню его деда и его переживаниях там.

Фильм был показан на Международном фестивале тюркского кино «Золотое яблоко» в Измире, Турция, и удостоен награды. В преддверии Дня города Джебраила 4 октября мы вновь представляем этот фильм.