Румыния подтвердила, что передала Украине Patriot
В Украину прибыл зенитно-ракетный комплекс Patriot, который согласилась передать Румыния, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Минобороны Румынии.
«Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину», — заявил представитель Минобороны Румынии Константин Спину.
В сентябре румынское правительство приняло решение о передаче системы Киеву.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые помогают с предоставлением систем ПВО. «Особая благодарность Румынии за систему Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности», — заявил он.