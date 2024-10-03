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Румыния подтвердила, что передала Украине Patriot

18:18 187

В Украину прибыл зенитно-ракетный комплекс Patriot, который согласилась передать Румыния, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Минобороны Румынии.

«Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину», — заявил представитель Минобороны Румынии Константин Спину.

В сентябре румынское правительство приняло решение о передаче системы Киеву.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые помогают с предоставлением систем ПВО. «Особая благодарность Румынии за систему Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности», — заявил он.

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