Россия официально объявила о захвате Угледара
Российские военные взяли под контроль город Угледар в Донецкой области Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар…»,— говорится в заявлении российского министерства.
Вчера, 2 октября, оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от командования разрешение покинуть Угледар.
Угледар — населенный пункт, расположенный примерно в 50 км от Донецка по прямой. Население города по состоянию на 2022 год составляло около 15 тыс. человек. С 2014 года украинские войска возводили там фортификации. Бои за город велись с конца 2022 года.