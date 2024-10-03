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Россия официально объявила о захвате Угледара

18:32 736

Российские военные взяли под контроль город Угледар в Донецкой области Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар…»,— говорится в заявлении российского министерства.

Вчера, 2 октября, оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от командования разрешение покинуть Угледар.

Угледар — населенный пункт, расположенный примерно в 50 км от Донецка по прямой. Население города по состоянию на 2022 год составляло около 15 тыс. человек. С 2014 года украинские войска возводили там фортификации. Бои за город велись с конца 2022 года.

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