Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Швеции
Стартовые составы «Карабаха» и «Мальме»
«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Патрик Андраде, Яссин Бензиа, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Жуниньо.
«Мальме»: Йохан Далин, Габриэль Бусанелло Колин Реслер, Понтус Янссон, Йенс Стрюгер, Оливер Берг, Лассе Берг Йонссен, Серхио Пенья, Андерс Кристиансен, Эрик Ботхейм, Исаак Киcе Телин.
*** 18:41
Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 2-го тура Лиги Европы между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и чемпионом Швеции «Мальме».
Судить встречу будет бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Папапетру. На VAR также будут сидеть греческие рефери.
И «Карабах», и «Мальме» проиграли в 1-м туре. Команда Гурбана Гурбанова потерпела обидное поражение в Лондоне от «Тоттенхэма» (0:3), а «Мальме» проиграл дома шотландскому «Рейнджерс» (0:2).
«Карабах» шесть раз играл со шведскими клубами. Агдамская команда одержала пять побед и потерпела одно поражение. Общая разница мячей - 9:2. «Карабах» всегда обыгрывал шведские команды дома: «Гефле» (1:0), «Гетеборг» (3:0), «Хэккен» (2:1).
После 1-го тура «Карабах» делит 34-35-е места с киевским «Динамо». «Мальме» делит 30-32-е позиции.
Сегодня в Лиге Европы состоятся еще 17 матчей.