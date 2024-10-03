Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Швеции

Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 2-го тура Лиги Европы между чемпионом Азербайджана « Карабах ом» и чемпионом Швеции «Мальме».

Судить встречу будет бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Папапетру. На VAR также будут сидеть греческие рефери.

И «Карабах», и «Мальме» проиграли в 1-м туре. Команда Гурбана Гурбанова потерпела обидное поражение в Лондоне от «Тоттенхэма» (0:3), а «Мальме» проиграл дома шотландскому «Рейнджерс» (0:2).

«Карабах» шесть раз играл со шведскими клубами. Агдамская команда одержала пять побед и потерпела одно поражение. Общая разница мячей - 9:2. «Карабах» всегда обыгрывал шведские команды дома: «Гефле» (1:0), «Гетеборг» (3:0), «Хэккен» (2:1).

После 1-го тура «Карабах» делит 34-35-е места с киевским «Динамо». «Мальме» делит 30-32-е позиции.

Сегодня в Лиге Европы состоятся еще 17 матчей.