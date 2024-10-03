Байден ответил на вопрос о Путине

Президент США Джо Байден в ответ на вопрос ТАСС не отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящих саммитах Группы двадцати (G20) или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), при этом он усомнился, что глава российского государства приедет туда.

«Сомневаюсь, что Путин [там] появится», - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, готов ли он к переговорам с президентом РФ на саммитах G20 или АТЭС в ноябре для обсуждения Украины и международной безопасности.