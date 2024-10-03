USD 1.7000
EUR 1.8758
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Байден ответил на вопрос о Путине

18:55 1371

Президент США Джо Байден в ответ на вопрос ТАСС не отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящих саммитах Группы двадцати (G20) или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), при этом он усомнился, что глава российского государства приедет туда.

«Сомневаюсь, что Путин [там] появится», - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, готов ли он к переговорам с президентом РФ на саммитах G20 или АТЭС в ноябре для обсуждения Украины и международной безопасности.

Еще один инцидент в бакинском метро
Еще один инцидент в бакинском метро обновлено 19:55
19:55 6261
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
16:52 7318
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 6949
Израиль нанес удар по российской базе?
Израиль нанес удар по российской базе? обновлено 19:15
19:15 3703
Пашинян у дверей Макрона снова о мире
Пашинян у дверей Макрона снова о мире обновлено 19:04
19:04 4432
Более 120 ракет запустили по Израилю
Более 120 ракет запустили по Израилю видео; обновлено 18:50
18:50 5913
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Швеции
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Швеции Стартовые составы; обновлено 20:21
20:21 1570
Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
18:05 1273
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00
18:00 3617
Великобритания отдала свои территории Маврикию
Великобритания отдала свои территории Маврикию
17:38 3184
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»?
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»? Эксклюзив
17:10 4472

ЭТО ВАЖНО

Еще один инцидент в бакинском метро
Еще один инцидент в бакинском метро обновлено 19:55
19:55 6261
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
16:52 7318
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 6949
Израиль нанес удар по российской базе?
Израиль нанес удар по российской базе? обновлено 19:15
19:15 3703
Пашинян у дверей Макрона снова о мире
Пашинян у дверей Макрона снова о мире обновлено 19:04
19:04 4432
Более 120 ракет запустили по Израилю
Более 120 ракет запустили по Израилю видео; обновлено 18:50
18:50 5913
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Швеции
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Швеции Стартовые составы; обновлено 20:21
20:21 1570
Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
18:05 1273
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00
18:00 3617
Великобритания отдала свои территории Маврикию
Великобритания отдала свои территории Маврикию
17:38 3184
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»?
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»? Эксклюзив
17:10 4472
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться