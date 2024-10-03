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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
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Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Иранские ракеты летят на Израиль, но пролетают. Мимо!

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Дмитрий Рой, автор haqqin.az
19:10 2233

Последствия иранской ракетной атаки на Израиль минимальны. Однако некоторое количество запущенных иранским КСИР ракет все-таки достигли израильской территории.

И вот иранские СМИ тут же «пустились в пляс», рассказывая небылицы о «невиданном ущербе», который понес Израиль. Хотя единственный доказанный пострадавший – это палестинец на израильской улице, на голову которому свалился кусок иранской ракеты, да множество воронок, в основном – в пустыне.

Больше граждан Израиля пострадало в теракте вечером 1 октября, когда террористы – один из которых был убит на месте, а второй тяжело ранен – открыли автоматный огонь по прохожим. Однако не менее десяти иранских ракет попали в авиабазу Неватим, расположенную в центре страны. Именно здесь базируются самолеты F-35 — жемчужины израильских ВВС.

Единственный доказанный пострадавший – это палестинец на израильской улице, на голову которому свалился кусок иранской ракеты

Ни один из самолетов не был поврежден, поскольку они своевременно были подняты в воздух. Но «осадочек» у многих наблюдателей остался, и они начали говорить, что КСИР все-таки удалось «проломить» израильскую систему ПВО, и в следующий раз Иран добьется еще больших успехов.

Пробили или не пробили – достаточно спорный вопрос, давайте разбираться. И прежде всего необходимо отметить, что в этой атаке Иран массированно применял баллистические ракеты. Причем настолько массированно, что некоторые эксперты уже говорят, что это «самая крупная атака баллистическими ракетами в истории».

Иранцы применяли и Fatteh-1, и Cheibar Shekan, которые объединяет высокая скорость и короткое, всего несколько минут, подлетное время до Израиля. Иначе говоря, израильская ПВО, в том числе и легендарный «Железный купол», в какой-то момент оказалась перегруженной. И израильтянам пришлось экстренно вводить в действие иной протокол реагирования, о котором чуть ниже.

Иранцы применяли и Fatteh-1, и Cheibar Shekan, которые объединяет высокая скорость и короткое, всего несколько минут, подлетное время до Израиля

Сначала – о некоторых правилах определения того, когда ракетная атака считается успешной. Поскольку красивые картинки падающих веером ракет хороши для телевизора и для взахлеб комментирующих пропагандистов - но содержательно не несут в себе никакой информации. Для этого надо понимать, какие действительно важные цели были атакованы и сколько из них удалось поразить. Причем – поразить фатально, с большим количеством жертв и безвозвратно выведенной из строя техники.

Этого не произошло. Повреждения, судя по всему, запасной взлетно-посадочной полосы на авиабазе Неватим, к критическому урону не относятся. Штаб-квартира "Моссад", судя по всему, тоже практически не пострадала. Что автоматически приводит к оценке эффективности иранской ракетной атаки – ноль.

И еще - никакая система ПВО в принципе не способна справиться с массированным пуском. У нее есть пределы насыщения, то есть количество целей, которые она способна поразить. И если он превышен – вступает в силу новый протокол реагирования.

Штаб-квартира "Моссад" на месте и не пострадала

Который требует пропускать при отражении массированного запуска те ракеты, которые, судя по их траектории, летят на второстепенные объекты или вообще мимо. А все силы ПВО направляются на прикрытие тех объектов, защищать которые нужно любой ценой. Логика тут жестокая - но железная, прикрыть то, что важнее, пожертвовав менее значимым.

В те ночи израильская система ПВО действовала именно по такому протоколу: летящие на критически важные объекты ракеты либо сбивались, либо принудительно отклонялись от курса. Остальное – пропускалось. И с этой задачей тот же «Железный купол», а это не единственное средство ПВО, находящееся в распоряжении израильтян, вполне успешно справился. Не без помощи американцев, конечно, но основная тяжесть легла все же на плечи израильских расчетов ПВО.

"Железный купол" - это не единственное средство ПВО, находящееся в распоряжении израильтян

Что, кстати, не снимает вопроса о срочном улучшении «Железного купола» и повышении его способности противостоять именно баллистическим ракетам, на которые противники Израиля теперь в случае чего будут делать ставку. Над чем, кстати, сейчас израильский оборонно-промышленный комплекс спешно и усиленно работает, плотно сотрудничая в данном вопросе с американскими партнерами.

Подводя итоги, могу сказать: если оценивать объективно, то и этот раунд противостояния остался за израильтянами. Хотя следует помнить, что и их главный противник в регионе способен быстро учиться.

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