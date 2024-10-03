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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Байден заверил: «Сегодня ничего не произойдет»

19:27 746

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль не будет в четверг наносить ответный удар по Ирану, сообщают американские журналисты из пула Белого дома.

«Сегодня ничего не произойдет», - ответил Байден на соответствующий вопрос.

Президент США добавил, что его администрация изучает вопрос о целесообразности израильского удара по нефтяным объектам Ирана. «Мы обсуждаем это», - ответил Байден на вопрос, поддержал ли бы он удар по иранским объектам нефтяной промышленности.

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