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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
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Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Нерадужный прогноз для мировой экономики

19:35 631

Дальнейшее обострение напряженности на Ближнем Востоке приведет к значительным последствиям как для самого региона, так и для стран за его пределами, заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

«Возможность дальнейшей эскалации конфликта повышает риски и неопределенность и может иметь значительные экономические последствия для региона и за его пределами. Что касается последних событий, то пока рано говорить об их экономических последствиях, но мы уже знаем, что экономика находится в центре конфликта», - сказала Козак.

По ее словам, Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Ливан, Израиль «сильно пострадали» в экономическом плане. Так, «почти год конфликта оказал разрушительное воздействие на экономику Газы, гражданское население сталкивается с тяжелыми социально-экономическими условиями, гуманитарным кризисом и недостаточным объемом поставок гуманитарной помощи», отметила она.

Для Ливана, продолжила она, «недавняя активизация конфликта усугубляет и без того хрупкую макроэкономическую и социальную ситуацию, ...конфликт привел к большим человеческим жертвам и нанес ущерб физической инфраструктуре».

Она подчеркнула, что обострение ближневосточного конфликта оказывает воздействие на стоимость перевозок и на сырьевые товары. «Мы внимательно следим за ситуацией, она вызывает большую обеспокоенность, это очень высокая неопределенность», - заключила представитель МВФ.

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