В России заявили об атаке ВСУ вблизи Курской АЭС. Украина опровергает

Утверждается, что система ПВО сбила четыре ракеты (по другим данным, поражены беспилотники). Также писали, что в пяти километрах от станции в Курчатове начался пожар.

Российские издания и телеграм-каналы распространили информацию об атаке украинских войск в районе Курской АЭС.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что около Курчатова средствами РЭБ «был подавлен украинский БПЛА самолетного типа». «В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской АЭС», - сообщил глава российского региона.

Пресс-служба «Росатома» заявила, что Курская АЭС после якобы атаки ВСУ работает в штатном режиме, радиационный фон на объекте в норме.

Украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию об ударе ВСУ по Курской АЭС.

«Конечно же, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове, и на видео есть взрыв на земле. К чему здесь обстрел АЭС? Она далеко. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет», - заявил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.