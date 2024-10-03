USD 1.7000
EUR 1.8758
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

В России заявили об атаке ВСУ вблизи Курской АЭС. Украина опровергает

19:43 428

Российские издания и телеграм-каналы распространили информацию об атаке украинских войск в районе Курской АЭС.

Утверждается, что система ПВО сбила четыре ракеты (по другим данным, поражены беспилотники). Также писали, что в пяти километрах от станции в Курчатове начался пожар.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что около Курчатова средствами РЭБ «был подавлен украинский БПЛА самолетного типа». «В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской АЭС», - сообщил глава российского региона.

Пресс-служба «Росатома» заявила, что Курская АЭС после якобы атаки ВСУ работает в штатном режиме, радиационный фон на объекте в норме.

Украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию об ударе ВСУ по Курской АЭС.

«Конечно же, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове, и на видео есть взрыв на земле. К чему здесь обстрел АЭС? Она далеко. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет», - заявил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Еще один инцидент в бакинском метро
Еще один инцидент в бакинском метро обновлено 19:55
19:55 6278
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
16:52 7324
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 6951
Израиль нанес удар по российской базе?
Израиль нанес удар по российской базе? обновлено 19:15
19:15 3714
Пашинян у дверей Макрона снова о мире
Пашинян у дверей Макрона снова о мире обновлено 19:04
19:04 4437
Более 120 ракет запустили по Израилю
Более 120 ракет запустили по Израилю видео; обновлено 18:50
18:50 5924
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Швеции
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Швеции Стартовые составы; обновлено 20:21
20:21 1576
Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
18:05 1276
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00
18:00 3618
Великобритания отдала свои территории Маврикию
Великобритания отдала свои территории Маврикию
17:38 3186
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»?
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»? Эксклюзив
17:10 4478

ЭТО ВАЖНО

Еще один инцидент в бакинском метро
Еще один инцидент в бакинском метро обновлено 19:55
19:55 6278
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
16:52 7324
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 6951
Израиль нанес удар по российской базе?
Израиль нанес удар по российской базе? обновлено 19:15
19:15 3714
Пашинян у дверей Макрона снова о мире
Пашинян у дверей Макрона снова о мире обновлено 19:04
19:04 4437
Более 120 ракет запустили по Израилю
Более 120 ракет запустили по Израилю видео; обновлено 18:50
18:50 5924
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Швеции
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Швеции Стартовые составы; обновлено 20:21
20:21 1576
Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
Новый этап развития: создан Центр инноваций Азербайджана
18:05 1276
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00
18:00 3618
Великобритания отдала свои территории Маврикию
Великобритания отдала свои территории Маврикию
17:38 3186
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»?
Зачем Эрдоган поехал к лидеру «Серых волков»? Эксклюзив
17:10 4478
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться