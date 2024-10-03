Состоялся очередной Baku International Piano Festival
При спонсорской поддержке PASHA Holding состоялся очередной Baku International Piano Festival.
В мероприятии приняли участие классические музыканты, джаз-ансамбли, известные артисты из таких стран, как Азербайджан, Франция, Марокко, Испания, Бразилия, Аргентина, Австрия, Турция, Канада, Латвия, Венгрия, Норвегия и Словакия.
Baku International Piano Festival, спонсируемый PASHA Holding, основан в 2022 году известным джазовым пианистом и композитором Шахином Новрасли. Мероприятие направлено на то, чтобы стать культурным мостом, объединяющим страны и культуры.