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Состоялся очередной Baku International Piano Festival

При спонсорской поддержке PASHA Holding
20:14 66

При спонсорской поддержке PASHA Holding состоялся очередной Baku International Piano Festival.

В мероприятии приняли участие классические музыканты, джаз-ансамбли, известные артисты из таких стран, как Азербайджан, Франция, Марокко, Испания, Бразилия, Аргентина, Австрия, Турция, Канада, Латвия, Венгрия, Норвегия и Словакия.

Baku International Piano Festival, спонсируемый PASHA Holding, основан в 2022 году известным джазовым пианистом и композитором Шахином Новрасли. Мероприятие направлено на то, чтобы стать культурным мостом, объединяющим страны и культуры.

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