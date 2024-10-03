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Баку недоволен антиазербайджанскими заявлениями главы МИД Литвы

20:32 2439

Антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Литовской Республики Габриэлюса Ландсбергиса, озвученные в ходе сессии ПАСЕ 2 октября, абсолютно беспочвенны и неприемлемы, говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде относительно высказываний министра иностранных дел Литвы.

В МИД Азербайджана напоминают «министру иностранных дел Литвы, который ссылается на тупиковую ситуацию в сотрудничестве между Азербайджаном и Советом Европы и призывает к диалогу для решения открытых вопросов с ПАСЕ, что не Азербайджан прекратил диалог и отказался это сделать, а скорее 76 членов парламента, которые поддержали несправедливую и юридически сомнительную инициативу о приостановлении мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ. Даже после упомянутого шага, произошедшего в результате нарушения Устава Совета Европы и превышения полномочий ПАСЕ, азербайджанская сторона продемонстрировала свою открытость к диалогу по различным каналам и искреннюю заинтересованность в урегулировании ситуации».

«Похоже, что литовскую сторону, которая председательствует в Комитете министров Совета Европы, совершенно не беспокоит лишение Азербайджана прав в ПАСЕ», - заметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В комментарии Гаджизаде отмечается, что «негативное отношение к Азербайджану в ПАСЕ в последние годы, особенно после освобождения наших территорий от армянской оккупации, является попыткой затмить позицию нашей страны, основанную на международном праве и справедливости. Представительство в ПАСЕ - это право Азербайджана, и необходимо обеспечить это право без каких-либо предварительных условий».

«Что касается мнения о запрете на въезд в Азербайджан депутатов ПАСЕ из-за голосования по вопросу о полномочиях азербайджанской делегации, отметим, что данное решение было принято в рамках нашего суверенного права на основании законодательства Азербайджанской Республики и соответствует существующей практике многих стран, в том числе государств-членов Совета Европы. У нас нет ни намерения, ни обязательства видеть в Азербайджане членов парламента, которые не хотят видеть представителей Азербайджана в ПАСЕ», - заявил представитель МИД Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем необоснованные заявления министра Ландсбергиса о правах человека в Азербайджане, сделанные с трибуны ПАСЕ. В Азербайджане полностью соблюдаются все основные права и свободы в соответствии с национальным законодательством и Европейской конвенцией о правах человека. Абсолютно неверно представлять текущие расследования, начатые на основе веских доказательств и проводимые в соответствии с требованиями закона, как «санкции, направленные на ограничение свободы выражения мнений», - говорится в комментарии.

В МИД Азербайджана указали литовскому министру, что он, «ссылаясь на то, что права армян, добровольно переселившихся в Армению из Карабахского региона Азербайджана, защищены в рамках Европейской конвенции о правах человека, и что важно уважать их права на возвращение», почему-то не говорит о правах более 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных с территории Армении».

«Вместо того чтобы занимать столь предвзятую позицию, литовскому министру было бы лучше сосредоточиться на своей собственной деятельности и призвать ПАСЕ предпринять необходимые шаги для восстановления диалога и сотрудничества с Азербайджаном», - порекомендовали в МИД Азербайджана министру иностранных дел Литвы.

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