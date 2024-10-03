USD 1.7000
EUR 1.8758
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Новость дня
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»

Нефть резко растет

20:50 1125

Котировки нефти быстро растут вечером в четверг. К 19:12 по бакинскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3 (4,06%), до $76,9 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $3,13 (4,47%), до $73,23 за баррель.

Трейдеры ожидают ответа Израиля на недавнюю ракетную атаку Ирана. Существуют опасения, что эскалация конфликта в регионе может привести к тому, что Иран заблокирует проход судов через Ормузский пролив или даже атакует инфраструктуру Саудовской Аравии, как в 2019 году, отметил аналитик Panmure Gordon Эшли Келти.

Тем временем ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны. Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, отмечает Financial Times.

Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00; добавлено фото
18:00 4149
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 15:05; добавлено фото
15:05 5234
Али Асадов обсуждает в Минске важные для Азербайджана вопросы
Али Асадов обсуждает в Минске важные для Азербайджана вопросы
21:16 619
Иранские ракеты летят на Израиль, но пролетают. Мимо!
Иранские ракеты летят на Израиль, но пролетают. Мимо! главная тема
19:10 4688
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...» наш обзор
14:04 8997
Азербайджан и Россия будут вместе спасать Каспий
Азербайджан и Россия будут вместе спасать Каспий
20:59 980
Массированный обстрел Израиля из Ливана
Массированный обстрел Израиля из Ливана видео; обновлено 20:42
20:42 7580
«Карабах» проигрывает «Мальме» в Баку
«Карабах» проигрывает «Мальме» в Баку обновлено 22:06
22:06 3894
Баку недоволен антиазербайджанскими заявлениями главы МИД Литвы
Баку недоволен антиазербайджанскими заявлениями главы МИД Литвы
20:32 2440
Еще один инцидент в бакинском метро
Еще один инцидент в бакинском метро обновлено 19:55
19:55 8655
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
16:52 8570

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00; добавлено фото
18:00 4149
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 15:05; добавлено фото
15:05 5234
Али Асадов обсуждает в Минске важные для Азербайджана вопросы
Али Асадов обсуждает в Минске важные для Азербайджана вопросы
21:16 619
Иранские ракеты летят на Израиль, но пролетают. Мимо!
Иранские ракеты летят на Израиль, но пролетают. Мимо! главная тема
19:10 4688
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...» наш обзор
14:04 8997
Азербайджан и Россия будут вместе спасать Каспий
Азербайджан и Россия будут вместе спасать Каспий
20:59 980
Массированный обстрел Израиля из Ливана
Массированный обстрел Израиля из Ливана видео; обновлено 20:42
20:42 7580
«Карабах» проигрывает «Мальме» в Баку
«Карабах» проигрывает «Мальме» в Баку обновлено 22:06
22:06 3894
Баку недоволен антиазербайджанскими заявлениями главы МИД Литвы
Баку недоволен антиазербайджанскими заявлениями главы МИД Литвы
20:32 2440
Еще один инцидент в бакинском метро
Еще один инцидент в бакинском метро обновлено 19:55
19:55 8655
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
16:52 8570
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться