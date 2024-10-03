Нефть резко растет
Котировки нефти быстро растут вечером в четверг. К 19:12 по бакинскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3 (4,06%), до $76,9 за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $3,13 (4,47%), до $73,23 за баррель.
Трейдеры ожидают ответа Израиля на недавнюю ракетную атаку Ирана. Существуют опасения, что эскалация конфликта в регионе может привести к тому, что Иран заблокирует проход судов через Ормузский пролив или даже атакует инфраструктуру Саудовской Аравии, как в 2019 году, отметил аналитик Panmure Gordon Эшли Келти.
Тем временем ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны. Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, отмечает Financial Times.