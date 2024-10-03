Нефть резко растет

Котировки нефти быстро растут вечером в четверг. К 19:12 по бакинскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3 (4,06%), до $76,9 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $3,13 (4,47%), до $73,23 за баррель.