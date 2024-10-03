ЧП в Босфоре

Два грузовых судна столкнулись в проливе Босфор, пострадавших или загрязнения нет. Как сообщил Минтранс Турции, нанесен материальный ущерб судам.

«80-метровый сухогруз Ayed 1 [под флагом Того], следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, и 180-метровый сухогруз Bunun Ace [под флагом Панамы], направлявшийся из Испании в Батуми, столкнулись в районе Ускюдара. На место были оперативно направлены наши скоростные спасательные катера и буксиры. Причинен только материальный ущерб, пострадавших нет. Суда будут отбуксированы в зону якорной стоянки Ахыркапы», - сообщил Минтранс Турции.

После столкновения у Bunun Ace заблокировалось рулевое управление, и судно начало движение перпендикулярно берегу. Буксирам удалось прямым воздействием на корпус сменить курс сухогруза и предотвратить крупную аварию и возможное столкновение со зданиями на берегу.