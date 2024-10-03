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Азербайджан и Россия будут вместе спасать Каспий

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Рабочая группа, состоящая из представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов Азербайджана и России, займётся исследованием проблемы обмеления акватории Каспийского моря, сообщается на сайте правительства России.

Решение о создании группы было принято по итогам встречи президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина 19 августа 2024 года, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с обмелением Каспийского моря.

Во исполнение договорённостей, достигнутых на высшем уровне, 17 сентября 2024 года сопредседатели Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджанской Республикой, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев рассмотрели проблемы, связанные с обмелением Каспийского моря, варианты разработки будущих сценариев изменения уровня и соответствующих адаптационных мер, а также согласовали создание двусторонней рабочей группы.

«2 октября 2024 года сформирован состав рабочей группы – сопредседателями назначены заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко и заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Рауф Гаджиев. В группу вошли представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, МИД Российской Федерации и Азербайджанской Республики, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Федерального агентства водных ресурсов России, Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, профильных ведомств и научно-исследовательских институтов двух стран.

В формате совместной работы специалисты разработают план действий, в который планируется включить такие меры, как исследование причин изменения уровня Каспийского моря, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, адаптационные стратегии, проведут мониторинг колебаний уровня воды, совместные научные исследования, а также предпримут другие шаги, направленные на снижение негативного влияния на прибрежные территории», - говорится в сообщении.

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