Азербайджан и Россия будут вместе спасать Каспий

Решение о создании группы было принято по итогам встречи президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина 19 августа 2024 года, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с обмелением Каспийского моря.

Рабочая группа, состоящая из представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов Азербайджана и России, займётся исследованием проблемы обмеления акватории Каспийского моря, сообщается на сайте правительства России.

Во исполнение договорённостей, достигнутых на высшем уровне, 17 сентября 2024 года сопредседатели Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджанской Республикой, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев рассмотрели проблемы, связанные с обмелением Каспийского моря, варианты разработки будущих сценариев изменения уровня и соответствующих адаптационных мер, а также согласовали создание двусторонней рабочей группы.

«2 октября 2024 года сформирован состав рабочей группы – сопредседателями назначены заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко и заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Рауф Гаджиев. В группу вошли представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, МИД Российской Федерации и Азербайджанской Республики, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Федерального агентства водных ресурсов России, Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, профильных ведомств и научно-исследовательских институтов двух стран.

В формате совместной работы специалисты разработают план действий, в который планируется включить такие меры, как исследование причин изменения уровня Каспийского моря, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, адаптационные стратегии, проведут мониторинг колебаний уровня воды, совместные научные исследования, а также предпримут другие шаги, направленные на снижение негативного влияния на прибрежные территории», - говорится в сообщении.