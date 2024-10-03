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Ливана нет. Одна «Хезболла»

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Джемаль Бустани, автор haqqin.az
21:01 2023

Израиль вторгается в Ливан, а правительства Ливана нигде не видно. Единственное, что оно сделало в нынешней ситуации – это устами ливанского премьера Наджиба Микати назвало израильские воздушные атаки и наземную операцию ЦАХАЛ в Южном Ливане «грязной войной».

Да, еще Министерство обороны Ливана предложило «Хезболле» самороспуск или выход с позиций на юге Ливана и передачу их армии, чтобы избежать вторжения Израиля. Что является совершенной фантастикой, поскольку «Хезболла» на такое никогда не пойдет – и относится к серии заявлений, которые делаются тогда, когда чего-то толкового и сказать нечего.

Даже у английской королевы больше власти, чем у премьера Ливана

В трагическую для Ливана ситуацию внес свои пять динаров и Иран, который заявил: «Мы уверены, что страны региона способны постоять за себя перед агрессией израильского режима, нет необходимости в отправке иранских добровольческих сил, и к нам по этому вопросу не обращалась ни одна сторона». То есть – израильское вторжение в страну, которое спровоцировали проиранские прокси из «Хезболлы», является исключительно проблемой Ливана, Тегеран в эту ситуацию активно вмешиваться не будет.

Что, замечу, вполне логично. С точки зрения иранских элит, их режим является центром притяжения, первой величиной. Прокси - «Хезболла», ХАМАС, хуситы, иракские и сирийские милиции подобны телохранителям. А телохранителям предписано отдать жизнь за тех, кого они охраняют, если это потребуется. Но никак не наоборот.

Это, разумеется, не означает, что Иран прекратит свои интриги в Ливане. Однако, первостепенная цель иранского режима- это выживание самого режима, а не принесение его в жертву ради другого государства, тем более - стремительно скатывающегося к статусу «Failed state», несостоятельного государства. Так что Ливану, стране, которую я искренне люблю, придется полностью заплатить за чужой банкет. А заодно - за ошибки своих правящих элит и за наложенное на него «проклятие истории».

Зыбкое равновесие продержалось до 1975 года и стало временем, когда Ливан называли «ближневосточной Швейцарией»

Напомню, что Ливан был создан под патронажем Франции в начале ХХ века в качестве своего рода государства для ливанских христиан-маронитов. Но проблема заключалась в том, что в территорию страны с самого начала включили обширные регионы, где маронитов никогда не было. В итоге, правящие элиты Ливана постоянно вынуждены были искать компромисс между конфессиями – и, как результат, сильного единого Ливана как государства так и не возникло.

Зыбкое равновесие продержалось до 1975 года и стало временем, когда Ливан называли «ближневосточной Швейцарией». Гражданская война, в которой в бескомпромиссной схватке сошлись местные шииты, сунниты и христиане-марониты, разрушила страну.

Причем эти разрушения оказались гораздо глубже, чем представлялось. После окончания войны в 1990 году в Ливане сделали ставку на сбалансированную конфессиональную систему, которая в теории должна была учитывать интересы различных групп населения.

Плюсом ко всему шла набирающая с каждым годом силы «Хезболла», которая мало того, что стала в Ливане государством в государстве, это бы еще полбеды. Вашингтонский Центр Вильсона назвал вооруженное крыло «Хезболлы» «самым мощным негосударственным военным игроком на Ближнем Востоке, а, возможно, и во всем мире» - и это совершенно точное определение.

Две изнурительные войны превратили Ливан в несостоятельное государство

Впрочем, Ливан здесь не единственный, достаточно вспомнить иранский КСИР. Но дело зашло дальше, и в последнее время многие перестали понимать, кто кому принадлежит – то ли «Хезболла» Ливану, то ли Ливан «Хезболле». Иранский опыт в этом отношении – он, знаете ли, оказался заразительнее коронавируса, не к ночи он будь помянут.

И еще один плюс – запредельная коррупция, превосходящая своими размерами и охватом даже африканские и латиноамериканские государства. Все вместе взятое привело к тому, что Ливан пошел в полный разнос. Там уже два года противоборствующие группировки не могут согласовать кандидатуру президента – что уже говорит о недееспособности в деле организации противодействия израильскому вторжению.

Так что не стоит удивляться пассивности правящих ливанских элит в нынешней ситуации. Они последовательно вели своей алчностью и некомпетентностью Ливан - эту уникальную жемчужину Ближнего Востока к катастрофе. И вполне добились этого результата.

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